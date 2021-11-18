Українці вважають Гончарука і Шмигаля гіршими прем’єрами, ніж Януковича та Тимошенко

У рейтингу прем’єр-міністрів з 2005 року чинний та попередній прем’єр-міністри Денис Шмигаль та Олексій Гончарук опинилися нижче, ніж Віктор Янукович та Юлія Тимошенко.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: Гончарук з 1% підтримки посів останнє місце в рейтингу прем’єр-міністрів з часів Помаранчевої революції. Шмигаля назвали найкращим прем’єром лише 5,1% опитаних.

21,3% або кожен п’ятий українець вважає найкращим прем’єром з 2005 року Володимира Гройсмана (період врядування 2016 - 2019) .

Друге місце в переліку найкращих прем’єрів порівну ділять Микола Азаров (2010 - 2014) та Юлія Тимошенко (2005, 2007 -2010) з 13,5% та 13,4%, відповідно.

9,1% опитаних обрали Арсенія Яценюка (2014 - 2016), а 7,6% - Віктора Януковича (2006 - 2007).

2,8% віддали симпатії Юрію Єханурову (2005 - 2006).

Водночас, 25,2% або кожен четвертий не зміг вибрати найкращого прем’єр-міністра.

На питання соціологів, хто з вищезгаданих політиків найкраще би впорався з нинішньою соціально-економічною ситуацією, перше місце зберігає Гройсман з 23,9% симпатій виборців. Друге та третє місця віддали Тимошенко (18,1%) та Яценюку (13%).

Микола Азаров опинився на четвертому місці з 12,7% симпатій серед опитаних. Кожному з решти експрем’єрів назвали менше 7%.

Останнє місце знову посів Гончарук з 2,2% підтримки.

Разом із тим 14,4% українців вважають, що жоден із них не впорався би з нинішньою ситуацією, а ще 16,9% не змогли відповісти.

Опитування провели телефоном серед 2003 жителів України старше 18 років упродовж 22 жовтня 12 листопада. Номери мобільних телефонів обиралися випадковим чином.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25 або 75%, 1.5% для показників, близьких до 10 або 90%, 1.1% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.5% для показників, близьких до 1 або 99%.

Що було раніше: На цьогорічній пресконференції президент Володимир Зеленський пообіцяв, що за його каденції в кріслі прем’єр-міністра не опиняться "старі обличчя", маючи на увазі, зокрема, Яценюка, Гройсмана та Тимошенко.