Найбільшу гривневу зарплату отримував прем'єр Гончарук

Найвищу гривневу заробітну плату у порівнянні з усіма керівниками Кабміну з 2010 року отримував прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Джерело: стаття УП "Жити на одні надбавки. Скільки за Зеленського заробляють депутати і чиновники"

Деталі: Уряд Олексія Гончарука 2019 рік завершив із середніми зарплатами від 32 до 100 тисяч гривень. Найменше отримував міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, а найбільше - очільник МВС Арсен Аваков.

На початку 2020 року систему виплат урядовцям змінили - їх прив’язали до всеукраїнської статистики.

Тепер розрахунки мають відштовхуватись від середньомісячної зарплати по всій країні. У першому кварталі 2020 року така точка відліку для міністрів становила 11 тисяч гривень, у другому кварталі – 10,8 тисячі гривень. Далі її помножують на коефіцієнт.

Оклади в Кабміні вираховують наступним чином:

прем’єр-міністр, віце-прем’єри та міністри – 5 середньомісячних зарплат;

заступники міністрів – 4,5 середньомісячних зарплат.

В очільників міністерств забрали доплати за інтенсивність праці, а нараховувати премію міністрам мають лише "за результатами звіту про виконання завдань програми діяльності Кабінету міністрів". Сума таких заохочень не може бути більшою за оклад.

У вересні все керівництво Кабміну – прем’єр Денис Шмигаль та віце-прем’єри – отримали однакову суму по 55,8 тисячі гривень без урахування податків.