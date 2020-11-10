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Найбільшу гривневу зарплату отримував прем'єр Гончарук

Вівторок, 10 листопада 2020, 12:00
Найбільшу гривневу зарплату отримував прем'єр Гончарук

Найвищу гривневу заробітну плату у порівнянні з усіма керівниками Кабміну з 2010 року отримував прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Джерело: стаття УП "Жити на одні надбавки. Скільки за Зеленського заробляють депутати і чиновники"

Деталі: Уряд Олексія Гончарука 2019 рік завершив із середніми зарплатами від 32 до 100 тисяч гривень. Найменше отримував міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, а найбільше - очільник МВС Арсен Аваков.

На початку 2020 року систему виплат урядовцям змінили - їх прив’язали до всеукраїнської статистики. 

Тепер розрахунки мають відштовхуватись від середньомісячної зарплати по всій країні. У першому кварталі 2020 року така точка відліку для міністрів становила 11 тисяч гривень, у другому кварталі – 10,8 тисячі гривень. Далі її помножують на коефіцієнт.

Оклади в Кабміні вираховують наступним чином: 

  • прем’єр-міністр, віце-прем’єри та міністри – 5 середньомісячних зарплат;
  • заступники міністрів – 4,5 середньомісячних зарплат.
 

В очільників міністерств забрали доплати за інтенсивність праці, а нараховувати премію міністрам мають лише "за результатами звіту про виконання завдань програми діяльності Кабінету міністрів". Сума таких заохочень не може бути більшою за оклад.

 

У вересні все керівництво Кабміну – прем’єр Денис Шмигаль та віце-прем’єри – отримали однакову суму по 55,8 тисячі гривень без урахування податків.

Українська правда

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Теми: Гончарукзарплатигрошіпрем'єр
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