Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор

У січні 2020 року незаконне прослуховування тодішнього прем'єрміністра Олексія Гончарука могли організувати люди, наближені до одного з олігархів.

Джерело: колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає Укрінформ

Пряма мова: "Ми всі забули про справу про прослуховування прем'єрміністра в воюючій країні. Ще тоді, коли я був генеральним прокурором, ми вже встановили коло осіб, які причетні або могли бути причетні.

У тому числі ці люди були близькі до одного з олігархів. Минуло майже два роки, і суспільство досі не почуло прізвища тих людей або того олігарха".

Деталі: Шустер уточнив, чи знає він прізвище цього олігарха.

"Я знаю прізвище, але я не хотів би відкривати або порушувати таємницю досудового розслідування", – відповів ексгенпрокурор.

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