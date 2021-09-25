Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
У січні 2020 року незаконне прослуховування тодішнього прем'єрміністра Олексія Гончарука могли організувати люди, наближені до одного з олігархів.
Джерело: колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає Укрінформ
Пряма мова: "Ми всі забули про справу про прослуховування прем'єрміністра в воюючій країні. Ще тоді, коли я був генеральним прокурором, ми вже встановили коло осіб, які причетні або могли бути причетні.
У тому числі ці люди були близькі до одного з олігархів. Минуло майже два роки, і суспільство досі не почуло прізвища тих людей або того олігарха".
Деталі: Шустер уточнив, чи знає він прізвище цього олігарха.
"Я знаю прізвище, але я не хотів би відкривати або порушувати таємницю досудового розслідування", – відповів ексгенпрокурор.
Передісторія:
- 15 січня 2020 року в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці". Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх.
- Зеленський дав доручення правоохоронним органам за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Гончарука, міністрів і представників Національного банку.
- 5 лютого стало відомо про обшуки у приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська,18 в Києві. Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки проходили у межах розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування прем‘єрміністра Олексія Гончарука. Обшуки також проводились в УДО і в урядовців.
- За даними УП, президент Володимир Зеленський сказав депутатам "Слуга народу", що йому точно відомо, що запис розмов Гончарука монтували на комп‘ютерах журналістів телеканалу "1+1".