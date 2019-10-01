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Суд знову відмовився взяти під варту Вілкула й Колєснікова

Вівторок, 1 жовтня 2019, 13:32

Дніпровський апеляційний суд відмовився взяти під варту колишніх народних депутатів України від партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова, яких суд першої інстанції відпустив на поруки.

Джерело: Радіо Свобода

Пряма мова представника прокуратури: "Я вважаю, що рішення суду першої інстанції є незаконним, прошу його скасувати й обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з грошовою заставою у розмірі завданих збитків – не менш як 17 мільйонів гривень".

Деталі: 1 жовтня в Дніпровському апеляційному суді відбувся розгляд апеляційних скарг прокуратури області на рішення Жовтневого райсуду міста, який обрав запобіжні заходи для двох колишніх народних депутатів України від партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

Прокуратура в своїй апеляції наполягала на триманні обох під вартою.

Водночас сам Вілкул на засіданні у вівторок назвав справу проти себе "сфальшованою".

Що цьому передувало: 16 вересня суд відпустив екс-нардепів на поруки чинного нардепа-самовисуванця з Дніпропетровщини, члена комітету Ради з питань правової політики Дмитра Шпенова.

Передісторія:

6 вересня екс-генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Вілкулу та Колєснікову Генпрокуратура оголосила підозри та почала процедуру розшуку.

ГПУ підозрює екс-голову Дніпропетровської облдержадміністрації (ймовірно Вілкула) та колишнього очільника Агентства держмайна (ймовірно Колєснікова) у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК).

"Українська правда" в Threads

Теми: ВілкулКолесніковсудДніпро
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