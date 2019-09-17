Суд відпустив екс-нардепів Вілкула та Колєснікова на поруки

Жовтневий суд міста Дніпра ввечері 16 вересня відпустив на поруки екс-нардепів з "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова, яким Генпрокуратура оголосила про підозру та щодо яких почала процедуру розшуку.

Про це "Українській правді" повідомили у суді.

"Вчора відбулося засідання. Було прийняте рішення. Ухвала відправлена у реєстр. Через 1-2 дні вона буде на сайті", - повідомила жінка, яка відповіла за номером, що на сайті суду вказаний як номер заступника керівника апарату суду Оксани Бабай.

На прохання уточнити, яке саме рішення було прийняте, співрозмовниця попросила зачекати, а коли повернулася, то повідомила:

"Відбулося засідання, клопотання задовольнили частково. Обрано запобіжний захід у вигляді порук".

На питання, кому віддали на поруки, і чи обидві сторони були присутні у засіданні, представник суду сказала: "Я не пам’ятаю. Я прізвища не запам’ятовую".

На прохання надати телефон прес-служби, жінка порадила звернутися до керівника апарату Лілії Ткаченко.

Однак телефон керівника апарату так і не відповів.

У суді також не змогли повідомити, чи були Вілкул і Колєсніков присутні на засіданні, але відзначили, що цю справу розглядав суддя Олександр Антонюк.

Але відповісти на ці питання не змогли ні помічник судді Антонюка, ні помічник судді-спікера Сергія Мельниченка.

Також УП не змогла поспілкуватися з самими суддями, оскільки, за словами їхніх помічниць, вони "наразі на засіданні, і це засідання тільки почалося".

За словами прес-секретаря прокурора Дніпропетровської області Олександри Сараєвої, прокуратура клопотала про взяття високопосадовців під варту.

"Не знаю, що вам сказати з цього приводу. Дійсно вчора відбувалося засідання. Відбувся розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою високопосадовців, але суд не задовольнив клопотання прокуратури".

Про те, яке саме рішення виніс суд, кому саме віддали на поруки і чи були присутні Вілкул і Колесніков у засіданні, Сараєва відповісти не змогла, відзначивши, що ухвали суду не бачила, на суді не була, у прокурорів, які були присутні на цьому засіданні, уточнити не може.

"Я вважаю, що ми можемо коментувати будь-яке питання, яке стосується виключно повноважень прокуратури. У ці повноваження входило подання клопотання про тримання під вартою, і я можу коментувати те, що зробила прокуратура. Якщо рішення виносив суд, то вам варто звернутися безпосередньо до прес-служби суду", - сказала Сараєва.

Вона також додала, що "наразі прокуратурою вирішує питання щодо оскарження даного рішення суду", але інформацію про це просила шукати пізніше на сайті прокуратури.

Не зміг відповісти на питання УП і адвокат Вілкула Олег Бабіч: "Знаю, чому телефонуєте, усе у Facebook".

На прохання уточнити, чи був присутній Вілкул у засіданні і хто його брав на поруки, захисник сказав: "Адвокатська етика не дозволяє мені це сказати".

На запитання, чи одна людина брала на поруки, чи їх було кілька і чи ці самі люди взяли на поруки і Колєснікова, Бабіч сказав: "Не можу відповісти. Є адвокатська етика".

На питання, чи засідання було закритим, адвокат сказав: "Ні".

Українська правда також намагалася отримати коментарі у Вілкула та Генпрокуратури, однак їхні телефони не відповідали.

Що було раніше: 6 вересня екс-генпрокурор Юрій Луценко заявив, що екс-нардепам "Опозиційного блоку" Олександру Вілкулу і Дмитру Колєснікову оголосили підозри та почали процедуру розшуку.

На сайті ГПУ було розміщене повідомлення про оголошення підозри колишньому голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації (народному депутату восьмого скликання) за скоєння у 2011-2012 роках кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) без вказування прізвища.

Олександр Вілкул обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА з березня 2010 по грудень 2012 року.

В іншому повідомленні на сайті ГПУ ймовірно шлося про Дмитра Колєснікова.