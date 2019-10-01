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Макрон закликав втілити "формулу Штайнмаєра"

Вівторок, 1 жовтня 2019, 16:32

Президент Франції Еммануель Макрон закликав до подальшого виконання Мінських домовленостей шляхом реалізації "формули Штайнмаєра".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Макрон сказав під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у вівторок у Страсбурзі.

Говорячи про вирішення конфлікту на Донбасі, Макрон заявив, що у наступні кілька тижнів буде організовано саміт лідерів у Нормандському форматі, не назвавши точної дати.

Він висловив сподівання, що ця зустріч дозволить рухатись далі "щодо домовленостей, яких ми досягли цього літа".

"Влітку ми домовились про обмін полоненими. Далі ми маємо рухатися на базі "формули Штайнмаєра". Мова йде про виконання Мінських домовленостей, про лінію розмежування, про Крим, про Донбас", - сказав президент Франції.

Нагадаємо, у вівторок експредставник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний опублікував текст документа, який, за його словами, "готується від імені ТКГ в Мінську для глав держав Нормандського формату і подається, як так звана "формула Штайнмайєра". Він закликав не підписувати цей документ.

20 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко розкрив текст домовленості, яка замінила "формулу Штайнмаєра".  

У цьому документі йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів на Донбасі, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам.

Пристайко наголосив, що у новому формулюванні немає жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань.

Читайте також: "Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України". 

Теми: ФранціяДонбасМінські угодиформула Штайнмаєра
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