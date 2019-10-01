Безсмертний закликає не підписувати домовленість, що замінила "формулу Штайнмаєра"

Екс-представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний закликає не підписувати документ щодо проведення виборів на Донбасі, який замінив так звану "формулу Штайнмаєра".

Джерело: пост Безсмертного у Facebook.

Пряма мова: "Небезпека! Готується чергова пастка! У жодному разі українська сторона це не може підписувати у Мінську! Не можна це розглядати і у нормандському форматі".

Деталі: Безсмертний опублікував текс документа, який, за його словами, "готується від імені ТКГ в Мінську для глав держав Нормандського формату і подається, як так звана "формула Штайнмайєра"".

Він наголосив, що цей документ регламентує вибори за сценарієм Кремля, "вибори заради легітимізації "влади" на окупованій території", він не забезпечить миру та не вирішить соціально-гуманітарні проблеми.

Що було раніше: 20 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко розкрив текст домовленості, яка замінила "формулу Штайнмаєра". У цьому документі йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів на Донбасі, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам.

Пристайко наголосив, що у новому формулюванні немає жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань.

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