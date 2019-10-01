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Безсмертний закликає не підписувати домовленість, що замінила "формулу Штайнмаєра"

Вівторок, 1 жовтня 2019, 11:51

Екс-представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний закликає не підписувати документ щодо проведення виборів на Донбасі, який замінив так звану "формулу Штайнмаєра".

Джерело: пост Безсмертного у Facebook.

Пряма мова: "Небезпека! Готується чергова пастка! У жодному разі українська сторона це не може підписувати у Мінську! Не можна це розглядати і у нормандському форматі".

Деталі: Безсмертний опублікував текс документа, який, за його словами, "готується від імені ТКГ в Мінську для глав держав Нормандського формату і подається, як так звана "формула Штайнмайєра"".

Він наголосив, що цей документ регламентує вибори за сценарієм Кремля, "вибори заради легітимізації "влади" на окупованій території", він не забезпечить миру та не вирішить соціально-гуманітарні проблеми.

Що було раніше: 20 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко розкрив текст домовленості, яка замінила "формулу Штайнмаєра". У цьому документі йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів на Донбасі, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам.

Пристайко наголосив, що у новому формулюванні немає жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань.

Читайте також: "Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України". 

За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною

Передісторія:

  • 12 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".
  • 13 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна пропонує провести одночасно вибори по всій території, включаючи окуповану. Тоді ж президент наголосив, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.
  • 14 вересня голова ОБСЄ Мірослав Лайчак заявив, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "Мінських домовленостей".
  • 18 вересня Пристайкоповідомив, що 2 вересня він дав згоду на "формулу Штайнмаєра" про те, що закон про особливий статус вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів і остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ, а умовою виборів на окупованій частині Донбасу є безпека.
  • Однак тоді ж російська сторона заблокувала визначення можливої дати подальшого розведення сил, як уже сталося у Станиці Луганській.
  • Того ж дня під Офісом президента України провели мітинг із закликом до Зеленського не погоджуватися на імплементацію Мінських домовленостей за "формулою Штайнмаєра".
  • 26 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей повинні відбутися відповідно до Конституції України, але заявив, що має бути ще "врахована думка" окупаційної влади цих районів.
  • 1 жовтня у Мінську заплановане засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

     

Українська правда

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Теми: Мінські угодиДонбас
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