Гончарук перейнявся готовністю до опалювального сезону

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 1 жовтня провів селекторну нараду з представниками регіональної влади щодо початку опалювального сезону.

Джерело: Twitter керівника уряду

Пряма мова: "Сьогодні провів селектор з регіонами. Обговорили готовність до опалювального сезону.

Всі українські родини, дитячі садочки, школи, лікарні мають бути з теплом, зі світлом та гарячою водою. Ми докладемо максимум зусиль для цього. Це питання енергетичної безпеки держави. Працюємо!".

Сьогодні провів селектор з регіонами. Обговорили готовність до опалювального сезону. Всі українські родини, дитячі садочки, школи, лікарні мають бути з теплом, зі світлом та гарячою водою. Ми докладемо максимум зусиль для цього. Це питання енергетичної безпеки держави. Працюємо! pic.twitter.com/bIKaohfu2z — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) October 1, 2019

Деталі: Зазвичай опалювальний сезон в Україні починається в середині жовтня, коли температура повітря опускається нижче + 8°C і тримається так три і більше днів поспіль.