Гончарук перейнявся готовністю до опалювального сезону

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 18:46

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 1 жовтня провів селекторну нараду з представниками регіональної влади щодо початку опалювального сезону.

Джерело: Twitter керівника уряду

Пряма мова: "Сьогодні провів селектор з регіонами. Обговорили готовність до опалювального сезону.

Всі українські родини, дитячі садочки, школи, лікарні мають бути з теплом, зі світлом та гарячою водою. Ми докладемо максимум зусиль для цього. Це питання енергетичної безпеки держави. Працюємо!".

Деталі: Зазвичай опалювальний сезон в Україні починається в середині жовтня, коли температура повітря опускається нижче + 8°C і тримається так три і більше днів поспіль.

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Теми: опалення Кабінет міністрів Гончарук


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