Комітет Ради погодив правки в КПК, які зберігають недоторканність

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності не дозволив Національному антикорупційному бюро самостійну "прослушку" і відклав на потім скасування депутатської недоторканності.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Депутати в Комітеті під головуванням Дениса Монастирського дозволили прослушку Національному антикорупційному бюро, поліції, Державному бюро розслідувань "у порядку, визначеному законодавством".

Це означає, що недостатньо самої лише норми Кримінального процесуального кодексу для прослуховування чи обшуку – має буде прийнято додаткове законодавство.

Наприклад, у підзаконних актах може бути уточнення, що можна це робити виключно з дозволу СБУ.

Крім того, депутати залишили норми КПК, за якими НАБУ може обшукувати та прослуховувати нардепів лише якщо за це проголосують понад 226 голосів народних обранців.

Членкиня правління Центру протидії корупції Олена Щербан відзначила, що після голосування за документ у такій редакції "проводити слідчі дії немає сенсу".

За її словами, зняття недоторканності в Конституції "виходить було популістичним, адже реальний крок депутати відмовилися зробити навіть на рівні комітету".

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