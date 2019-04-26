Речнику штабу Зеленського не до душі ідея обмежити повноваження президента

Запропонований партією "Самопоміч" законопроект про президента України скасовує чи серйозно обмежує конституційні повноваження президента.

Про це політтехнолог і речник передвиборного штабу переможця виборів президента Володимира Зеленського – Дмитро Разумков – сказав в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" у четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Потрібен закон про президента, але він повинен бути у рамках тієї Конституції, яка сьогодні є", – заявив він.

"За всієї поваги, той законопроект, який сьогодні є в загальному доступі, і який, за словами голови Верховної Ради, міг сьогодні (25 квітня – ред.) розглядатися у стінах парламенту, – це фактично скасування або дуже серйозне обмеження повноважень президента, передбачених чинною Конституцією", – сказав Разумков.

Він вказав, що президент за цим законопроектом втрачає свої повноваження вносити кандидатури міністра оборони, міністра закордонних справ, голови Служби зовнішньої розвідки.

"Залишається генеральний прокурор і голова Служби безпеки, але їхніх заступників призначає Кабінет міністрів", – констатував Разумков.

"Це і відсутність можливості вносити подання на голів обласних державних адміністрацій, і багато інших речей, які фактично обмежують можливості реалізовувати всі дані вже обраним президентом країни обіцянки", – додав він.

Політтехнолог команди Зеленського вважає, що така законодавча ініціатива є "ударом під дих" не лише новому президенту, але й 73% виборців, які віддали за нього свої голоси.

"Це частково можна вважати спробою конституційного перевороту, тому що абсолютно порушується баланс", – заявив він.

"Ми, на жаль, вже зіткнулися з тим, коли був порушений баланс, коли у однієї людини вийшло незаконним шляхом акумульовано забагато влади. Потім ми отримали Майдан, потім отримали Небесну сотню, і всі ті події, які відбулися після цього", – зазначив Разумков.

Він нагадав, що Зеленський і його команда пропонували в ході виборчої кампанії і мають намір реалізувати ухвалення пакетом 5 законів: про повне зняття недоторканності з народних депутатів, із президента України, зі суддів, закону про імпічмент президента і закону про відкликання народних депутатів.

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