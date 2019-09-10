Рада зробила крок до скасування "правок Лозового"

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект, яким скасовуються так звані "правки Лозового", а НАБУ і ДБР отримує право самостійно здійснювати прослуховування чиновників.

Джерело: засідання Верховної Ради 10 вересня

Деталі: За відповідне рішення проголосували 297 народних депутатів. "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа – За життя" за законопроект не голосували.

Крім того Рада проголосувала за скорочення вдвічі строку підготовки законопроекту до другого читання.

Що було раніше: 29 серпня президент Володимир Зеленський вніс законопроект №1009, що пропонує скасувати так звані "правки Лозового" та надати НАБУ і ДБР право самостійно здійснювати прослуховування.

Крім того, законопроект передбачає вилучення із КПК та закону про статус народного депутата норми, що забороняє без згоди Верховної Ради здійснювати обшук народного депутата, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також втручатися у таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

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