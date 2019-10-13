Американський есмінець увійшов в Чорне море
Американський ракетний есмінець DDG78 "Портер" ввечері 12 жовтня увійшов в Чорне море.
Джерело: "Думская", "Интерфакс-Россия"
Деталі: Це вже другий візит "Портера" в акваторію Чорного моря.
На озброєнні есмінця 90 ракетних пускових установок, в яких можуть знаходитись зенітні та протичовнові ракети, а також крилаті ракети "Томагавк".
Російські військові повідомили, що ведуть спостереження за американським есмінцем.
Нагадаємо:
- Раніше ЗМІ повідомляли, що через Босфорську протоку у Чорне море йде експедиційний транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.
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