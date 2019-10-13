Американський есмінець увійшов в Чорне море

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Неділя, 13 жовтня 2019, 01:42

Американський ракетний есмінець DDG78 "Портер" ввечері 12 жовтня увійшов в Чорне море.

Джерело: "Думская", "Интерфакс-Россия"

Деталі: Це вже другий візит "Портера" в акваторію Чорного моря.

На озброєнні есмінця 90 ракетних пускових установок, в яких можуть знаходитись зенітні та протичовнові ракети, а також крилаті ракети "Томагавк".

 

Американський ракетний есмінець DDG78 Porter ввечері 12 жовтня увійшов в Чорне море.

Сергій Смоленцев

Російські військові повідомили, що ведуть спостереження за американським есмінцем.

Нагадаємо:

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що через Босфорську протоку у Чорне море йде експедиційний транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

Українська правда

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Теми: Чорне море США флот


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