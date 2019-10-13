Американский эсминец вошел в Черное море

Американский ракетный эсминец DDG78 Porter вечером 12 октября вошел в Черное море.

Источник: "Думская", "Интерфакс-Россия"

Детали: Это уже второй визит "Портера" в акваторию Черного моря.

На вооружении эсминца 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".

Американский ракетный эсминец DDG78 Porter вечером 12 октября вошел в Черное море. Сергей Смоленцев

Российские военные сообщили, что ведут наблюдение за американским эсминцем.

Напомним: