Американский эсминец вошел в Черное море

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Воскресенье, 13 октября 2019, 01:42

Американский ракетный эсминец DDG78 Porter вечером 12 октября вошел в Черное море.

Источник: "Думская", "Интерфакс-Россия"

Детали: Это уже второй визит "Портера" в акваторию Черного моря.

На вооружении эсминца 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".

 

Американский ракетный эсминец DDG78 Porter вечером 12 октября вошел в Черное море.

Сергей Смоленцев

Российские военные сообщили, что ведут наблюдение за американским эсминцем.

Напомним:

  • Ранее СМИ сообщали, что через Босфорский пролив в Черное море идет экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.

Украинская правда

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Темы: Черное море США флот


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