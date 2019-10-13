Американский эсминец вошел в Черное море
Воскресенье, 13 октября 2019, 01:42
Американский ракетный эсминец DDG78 Porter вечером 12 октября вошел в Черное море.
Источник: "Думская", "Интерфакс-Россия"
Детали: Это уже второй визит "Портера" в акваторию Черного моря.
На вооружении эсминца 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".
Российские военные сообщили, что ведут наблюдение за американским эсминцем.
Напомним:
- Ранее СМИ сообщали, что через Босфорский пролив в Черное море идет экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США.
Украинская правда