Франція, слідом за Німеччиною, зупинила експорт зброї до Туреччини
Франція заявила, що припинила продаж зброї до Туреччини через її військову операцію на півночі Сирії.
Джерело: Reuters
Деталі: Про це йдеться у спільній заяві міністерства закордонних справ та міністерства оборони Франції.
Таке рішення уряду Республіки зумовлене побоювання використання цієї зброї під час наступу. Воно вступає в силу відразу після публікації.
Крім цього, у заяві сказано, що міністри закордонних справ Європейського Союзу узгоджуватимуть свою позицію щодо цього питання в понеділок на зустрічі в Люксембурзі.
Нагадаємо:
- Напередодні уряд Німеччини повідомив, що призупиняє поставки озброєння Туреччині на тлі військової операції Анкари на півночі Сирії.
Передісторія:
- 8 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), що їх Туреччина вважає терористами.
- Напад розпочався після того, як Трамп оголосив про припинення підтримки курдів."Наша місія – запобігти створенню коридору терору через наш південний кордон і принести мир у регіон", - наголосив Ердоган.
- Внаслідок наступу турецьких військ поблизу сирійського міста Рас-ель-Айн загинуло близько 50 мирних жителів.
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