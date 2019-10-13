Франція, слідом за Німеччиною, зупинила експорт зброї до Туреччини

Франція заявила, що припинила продаж зброї до Туреччини через її військову операцію на півночі Сирії.

Джерело: Reuters

Деталі: Про це йдеться у спільній заяві міністерства закордонних справ та міністерства оборони Франції.

Таке рішення уряду Республіки зумовлене побоювання використання цієї зброї під час наступу. Воно вступає в силу відразу після публікації.

Крім цього, у заяві сказано, що міністри закордонних справ Європейського Союзу узгоджуватимуть свою позицію щодо цього питання в понеділок на зустрічі в Люксембурзі.

Нагадаємо:

Напередодні уряд Німеччини повідомив, що призупиняє поставки озброєння Туреччині на тлі військової операції Анкари на півночі Сирії.

Передісторія: