Франція, слідом за Німеччиною, зупинила експорт зброї до Туреччини

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Неділя, 13 жовтня 2019, 05:40

Франція заявила, що припинила продаж зброї до Туреччини через її військову операцію на півночі Сирії.

Джерело: Reuters

Деталі: Про це йдеться у спільній заяві міністерства закордонних справ та міністерства оборони Франції. 

Таке рішення уряду Республіки зумовлене побоювання використання цієї зброї під час наступу. Воно вступає в силу відразу після публікації. 

Крім цього, у заяві сказано, що міністри закордонних справ Європейського Союзу узгоджуватимуть свою позицію щодо цього питання в понеділок на зустрічі в Люксембурзі. 

Нагадаємо:

  • Напередодні уряд Німеччини повідомив, що призупиняє поставки озброєння Туреччині на тлі військової операції Анкари на півночі Сирії.

Передісторія:

  • 8 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), що їх Туреччина вважає терористами.
  • Напад розпочався після того, як Трамп оголосив про припинення підтримки курдів."Наша місія – запобігти створенню коридору терору через наш південний кордон і принести мир у регіон", - наголосив Ердоган.
  • Внаслідок наступу турецьких військ поблизу сирійського міста Рас-ель-Айн загинуло близько 50 мирних жителів

Українська правда

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Теми: Франція Німеччина Туреччина Сирія


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