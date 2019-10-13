Франция, следом за Германией, остановила экспорт оружия в Турцию

Франция заявила, что прекратила продажу оружия в Турцию из-за ее военной операции на севере Сирии.

Источник: Reuters

Детали: Об этом говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел и министерства обороны Франции.

Такое решение правительства Республики обусловлено опасениями использования этого оружия во время наступления. Оно вступает в силу сразу после опубликования.

Кроме этого, в заявлении сказано, что министры иностранных дел Европейского Союза будут согласовывать свою позицию по этому вопросу в понедельник на встрече в Люксембурге.

Напомним:

Накануне правительство Германии сообщил, что приостанавливает поставки вооружения Турции на фоне военной операции Анкары на севере Сирии.

Предыстория: