Франция, следом за Германией, остановила экспорт оружия в Турцию

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Воскресенье, 13 октября 2019, 05:40

Франция заявила, что прекратила продажу оружия в Турцию из-за ее военной операции на севере Сирии.

Источник: Reuters

Детали: Об этом говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел и министерства обороны Франции.

Такое решение правительства Республики обусловлено опасениями использования этого оружия во время наступления. Оно вступает в силу сразу после опубликования.

Кроме этого, в заявлении сказано, что министры иностранных дел Европейского Союза будут согласовывать свою позицию по этому вопросу в понедельник на встрече в Люксембурге.

Напомним:

  • Накануне правительство Германии сообщил, что приостанавливает поставки вооружения Турции на фоне военной операции Анкары на севере Сирии.

Предыстория:

  • 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
  • Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов. "Наша миссия - предотвратить создание коридора террора через нашу южную границу и принести мир в регион", - подчеркнул Эрдоган.
  • Вследствие наступления турецких войск вблизи сирийского города Рас-эль-Айн погибло около 50 мирных жителей.

Украинская правда

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Темы: Франция Германия Турция Сирия


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