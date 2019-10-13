Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция, следом за Германией, остановила экспорт оружия в Турцию

Воскресенье, 13 октября 2019, 05:40

Франция заявила, что прекратила продажу оружия в Турцию из-за ее военной операции на севере Сирии.

Источник: Reuters

Детали: Об этом говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел и министерства обороны Франции.

Такое решение правительства Республики обусловлено опасениями использования этого оружия во время наступления. Оно вступает в силу сразу после опубликования.

Кроме этого, в заявлении сказано, что министры иностранных дел Европейского Союза будут согласовывать свою позицию по этому вопросу в понедельник на встрече в Люксембурге.

Напомним:

  • Накануне правительство Германии сообщил, что приостанавливает поставки вооружения Турции на фоне военной операции Анкары на севере Сирии.

Предыстория:

  • 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
  • Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов. "Наша миссия - предотвратить создание коридора террора через нашу южную границу и принести мир в регион", - подчеркнул Эрдоган.
  • Вследствие наступления турецких войск вблизи сирийского города Рас-эль-Айн погибло около 50 мирных жителей.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранцияГерманияТурцияСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
Все новости...
Реклама: