Бойовики обстріляли Водяне зі 120-мм мінометів - штаб

В ніч на 12 жовтня бойовики ОРДЛО здійснили обстріл південно-східної частини н.п. Водяне із застосуванням 120-мм мінометів.

Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил

Деталі: Обстріл відбувся з 3:10 до 3:47, постраждалих внаслідок обстрілу осіб немає.

Cпостережна група української сторони СЦКК здійснила фотофіксацію південно-східної частини н.п. Водяне Волноваського району.

"Зафіксовано та підтверджено факт здійснення обстрілу із застосуванням 120-мм мінометів. Додатково групою проведено опитування представників підрозділів ЗСУ розташованих поблизу та, за їх допомоги, виявлено два місця розриву 120-мм мін в південно-східній частині н.п. Водяне", - йдеться у повідомленні штабу.