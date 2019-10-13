Бойовики обстріляли Водяне зі 120-мм мінометів - штаб

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Неділя, 13 жовтня 2019, 14:56

В ніч на 12 жовтня бойовики ОРДЛО здійснили обстріл південно-східної частини н.п. Водяне із застосуванням 120-мм мінометів.

Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил 

Деталі: Обстріл відбувся з 3:10 до 3:47, постраждалих внаслідок обстрілу осіб немає.

Cпостережна група української сторони СЦКК здійснила фотофіксацію південно-східної частини н.п. Водяне Волноваського району. 

"Зафіксовано та підтверджено факт здійснення обстрілу із застосуванням 120-мм мінометів. Додатково групою проведено опитування представників підрозділів ЗСУ розташованих поблизу та, за їх допомоги, виявлено два місця розриву 120-мм мін в південно-східній частині н.п. Водяне", - йдеться у повідомленні штабу. 

 
 
 
усі фото - прес-центр ООС

Українська правда

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Теми: ООС Донбас Мінські угоди


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