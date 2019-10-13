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Боевики обстреляли Водяное из 120-мм минометов - штаб

Воскресенье, 13 октября 2019, 14:56

В ночь на 12 октября боевики ОРДЛО совершили обстрел юго-восточной части н.п. Водяное с применением 120-мм минометов.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: Обстрел велся с 3:10 до 3:47, пострадавших в результате обстрела нет.

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК осуществила фотофиксацию юго-восточной части н.п. Водяное Волновахского района.

"Зафиксирован и подтвержден факт обстрела с применением 120-мм минометов. Дополнительно группой проведен опрос представителей подразделений ВСУ, расположенных поблизости, с чьей помощью обнаружены два места разрыва 120-мм мин в юго-восточной части н. п. Водяное", - говорится в сообщении штаба.

 
 
 
все фото - пресс-центр ООС

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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