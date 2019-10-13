ООС: У неділю бойовики провокували на луганському напрямку і отримали відповідь

13 жовтня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири факти недотримання російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню, бойових втрат у лавах ЗСУ з початку доби немає.

Джерело: прес-центр Міністерства оборони України

Деталі: Усі збройні провокації з боку бойовиків у неділю фіксувалися на луганському напрямку.

Зокрема з піхотної зброї вночі та вранці бойовики вели обстріли по підрозділах ООС біля н.п. Новолуганське, Південне та Світлодарськ.

"Окупаційні війська вели вогонь переважно з автоматичних гранатометів, а під час ранкового обстрілу біля Новолуганського випустили з напрямку Доломітного дві міни 82-го калібру", - повідомили у штабі.

Об’єднані сили тричі відповідали вогнем з піхотної зброї.