ООС: У неділю бойовики провокували на луганському напрямку і отримали відповідь
13 жовтня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири факти недотримання російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню, бойових втрат у лавах ЗСУ з початку доби немає.
Джерело: прес-центр Міністерства оборони України
Деталі: Усі збройні провокації з боку бойовиків у неділю фіксувалися на луганському напрямку.
Зокрема з піхотної зброї вночі та вранці бойовики вели обстріли по підрозділах ООС біля н.п. Новолуганське, Південне та Світлодарськ.
"Окупаційні війська вели вогонь переважно з автоматичних гранатометів, а під час ранкового обстрілу біля Новолуганського випустили з напрямку Доломітного дві міни 82-го калібру", - повідомили у штабі.
Об’єднані сили тричі відповідали вогнем з піхотної зброї.
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