ООС: У неділю бойовики провокували на луганському напрямку і отримали відповідь

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Неділя, 13 жовтня 2019, 16:13

13 жовтня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири факти недотримання російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню, бойових втрат у лавах ЗСУ з початку доби немає.

Джерело: прес-центр Міністерства оборони України

Деталі: Усі збройні провокації з боку бойовиків у неділю фіксувалися на луганському напрямку.

Зокрема з піхотної зброї вночі та вранці бойовики вели обстріли по підрозділах ООС біля н.п. Новолуганське, Південне та Світлодарськ.

"Окупаційні війська вели вогонь переважно з автоматичних гранатометів, а під час ранкового обстрілу біля Новолуганського випустили з напрямку Доломітного дві міни 82-го калібру", - повідомили у штабі. 

Об’єднані сили тричі відповідали вогнем з піхотної зброї. 

Українська правда

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Теми: ООС Донбас Мінські угоди


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