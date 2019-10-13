ООС: В воскресенье боевики провоцировали на луганском направлении и получили ответ

13 октября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре факта несоблюдения российско-оккупационными войсками режима прекращения огня, боевых потерь в рядах ВСУ с начала суток нет.

Источник: пресс-центр Министерства обороны Украины

Детали: Все вооруженные провокации со стороны боевиков в воскресенье фиксировались на луганском направлении.

В частности, из пехотного оружия ночью и утром боевики вели обстрелы по подразделениям ООС у н.п. Новолуганское, Южное и Светлодарск.

"Оккупационные войска вели огонь преимущественно из автоматических гранатометов, а во время утреннего обстрела возле Новолуганского выпустили с направления н.п. Доломитное две мины 82-го калибра", - сообщили в штабе.

Объединенные силы трижды отвечали огнем из пехотного оружия.