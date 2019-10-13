Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: В воскресенье боевики провоцировали на луганском направлении и получили ответ

Воскресенье, 13 октября 2019, 16:13

13 октября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре факта несоблюдения российско-оккупационными войсками режима прекращения огня, боевых потерь в рядах ВСУ с начала суток нет.

Источник: пресс-центр Министерства обороны Украины

Детали: Все вооруженные провокации со стороны боевиков в воскресенье фиксировались на луганском направлении.

В частности, из пехотного оружия ночью и утром боевики вели обстрелы по подразделениям ООС у н.п. Новолуганское, Южное и Светлодарск.

"Оккупационные войска вели огонь преимущественно из автоматических гранатометов, а во время утреннего обстрела возле Новолуганского выпустили с направления н.п. Доломитное две мины 82-го калибра", - сообщили в штабе.

Объединенные силы трижды отвечали огнем из пехотного оружия.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
Все новости...
Реклама: