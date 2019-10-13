Рожкова: Ситуація з Приватбанком не закрила двері для домовленостей з МВФ
Заступник глави Національного банку Катерина Рожкова заявляє, що, незважаючи на ситуацію з Приватбанком, діалог із МВФ триває і триватиме далі.
Джерело: пост Рожкової у Facebook у неділю
Дослівно: "У відповідь на моє нещодавнє інтерв‘ю Reuters мені багато колег і журналістів пишуть з питанням: чи справді все так погано? Хочу розставити всі крапки над "і".
Невизначеність подальшої долі Приватбанку не закрила двері для домовленостей з МВФ про нову програму співпраці. Діалог з МВФ триває і триватиме далі – вже незабаром потужна команда урядовців та НБУ поїде до Вашингтона для участі у Щорічних зустрічах МВФ та Світового банку, де відбудеться новий раунд переговорів з Фондом. Зараз саме триває підготовчий процес до цієї поїздки".
Деталі: Водночас Рожкова зазначила, що МВФ "уважно слідкує за розвитком ситуації з Приватбанком і хоче бути впевнений, що не буде ревізії реалізованої реформи банківського сектору і що гроші платників податків, витрачені на його очищення, будуть повернуті".
"Що станеться далі з Приватбанком, буде для Фонду (як і для решти світу) показовим свідченням, яке майбутнє чекає на Україну за нової влади, - те, де в пріоритеті інтереси звичайних українців, чи те, де відстоюються інтереси олігархів", - додала вона.
Що було раніше: В інтерв'ю Reuters Рожкова заявила, що переговори України з МВФ про нову програму можуть загальмуватися через суперечку між державою і олігархом Ігорем Коломойським за контроль над націоналізованим Приватбанком.
"Обговорення з МВФ наступного траншу фінансування заморожено через проблеми Приватбанку. Це для них і для міжнародної спільноти червона лінія", - сказала вона.
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Передісторія:
- У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.
- 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
- Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
- 19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.
- Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.
- 20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.
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