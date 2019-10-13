Рожкова: Ситуация с Приватбанком не закрыла двери для договоренностей с МВФ

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Воскресенье, 13 октября 2019, 18:37

Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявляет, что, несмотря на ситуацию с Приватбанком, диалог с МВФ продолжается и будет продолжаться.

Источник: пост Рожковой в Facebook в воскресенье

Дословно: "В ответ на мое недавнее интервью Reuters мне многие коллеги и журналисты пишут с вопросом: действительно ли все так плохо? Хочу расставить все точки над "i".

Неопределенность дальнейшей судьбы Приватбанка не закрыла двери для договоренностей с МВФ о новой программе сотрудничества. Диалог с МВФ продолжается и будет продолжаться - уже скоро мощная команда правительства и НБУ поедет в Вашингтон для участия в Ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка, где состоится новый раунд переговоров с Фондом. Сейчас как раз проходит подготовительный процесс к этой поездке".

Детали: В то же время Рожкова отметила, что МВФ "внимательно следит за развитием ситуации с Приватбанком и хочет быть уверен, что не будет ревизии реализованной реформы банковского сектора и что деньги налогоплательщиков, потраченные на его очистку, будут возвращены".

"Что произойдет дальше с Приватбанком, будет для Фонда (как и для остального мира) показательным свидетельством, какое будущее ждет Украину при новой власти, - то, где в приоритете интересы обычных украинцев, или то, где отстаиваются интересы олигархов", - добавила она.

Что было раньше: В интервью Reuters Рожкова заявила, что переговоры Украины с МВФ о новой программе могут затормозиться из-за спора между государством и олигархом Игорем Коломойским за контроль над национализированным Приватбанком.

"Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблем Приватбанка. Это для них и для международного сообщества красная линия", - сказала она.

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Предыстория: 

  • В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".
  • Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.
  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
  • Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
  • 19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.
  • Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.
  • 20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

Украинская правда

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Темы: НБУ Приват МВФ


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