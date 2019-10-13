Хантер Байден виходить із пов'язаної з КНР компанії і прокоментував роботу в Burisma

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Неділя, 13 жовтня 2019, 21:28

Син колишнього віце-президента та кандидата в президенти США Джо Байдена Хантер Байден вирішив залишити посаду в керуючій компанії фонду прямих інвестицій, підтримуваного держструктурами КНР, щоб не давати приводу для звинувачень щодо конфлікту інтересів.

Джерело: заява від імені Хантера Байдена його адвоката Джорджа Месіреса, опублікована в неділю

Деталі: За словами адвоката, Хантер Байден не отримав жодних прибутків під час перебування у раді директорів компанії BHR. Водночас має намір піти у відставку з ради директорів компанії до 31 жовтня 2019 року.

Він також не працюватиме в жодній іноземній компанії та не входитиме в правління іноземних компаній, якщо його батька буде обрано президентом.

Адвокат також прокоментував роботу Хантера Байдена у раді директорів української енергетичної компанії Burisma.

Дослівно: "Хантер приєднався до ради як невиконавчий директор, тобто він був незалежним членом правління, а не членом управлінської команди. Хантер ніколи не відповідав за юридичні справи компанії. Як і всі директори Burisma, Хантер отримав компенсацію за свою роботу".

"Хантер залишив посаду в Burisma у квітні 2019 року. Незважаючи на ретельну перевірку, жоден з правоохоронних органів, ані вітчизняних, ані іноземних, не стверджував, що Хантер здійснював правопорушення в будь-який момент протягом свого п'ятирічного терміну".

Передісторія:

  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З розшифровки можна зробити висновок, що Трамп наполягає на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.
  • Трамп заявив, що не сказав нічого недопустимого під час телефонної бесіди 25 липня зі своїм українським колегою, в якій, згідно з повідомленнями, він наполягав на розслідуванні проти екс-віцепрезидента США Джо Байдена та його сина.
  • Зеленський стверджує, що Трамп не тиснув на нього. 
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".
  • 8 жовтня екс-генпрокурор Юрій Луценко розповів про свої зустрічі з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. Під час однієї з них, за словами Луценка, вони обговорювали справу компанії Burisma, з якою пов’язаний син головного опонента Дональда Трампа на виборах в США 2020 року Джо Байдена.
  • 9 жовтня у США затримали двох бізнесменів Льва Парнаса й Ігоря Фрумана – уродженців України й Білорусі, – які були спонсорами виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа. Їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.
  • 10 жовтня суд ухвалив узяти Парнаса і Фрумана під арешт. Адвокат Трампа Руді Джуліані називав цих бізнесменів своїми клієнтами.
  • За даними ЗМІ, з кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Хантера Байдена.

Українська правда

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Теми: США


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