Хантер Байден виходить із пов'язаної з КНР компанії і прокоментував роботу в Burisma

Син колишнього віце-президента та кандидата в президенти США Джо Байдена Хантер Байден вирішив залишити посаду в керуючій компанії фонду прямих інвестицій, підтримуваного держструктурами КНР, щоб не давати приводу для звинувачень щодо конфлікту інтересів.

Джерело: заява від імені Хантера Байдена його адвоката Джорджа Месіреса, опублікована в неділю

Деталі: За словами адвоката, Хантер Байден не отримав жодних прибутків під час перебування у раді директорів компанії BHR. Водночас має намір піти у відставку з ради директорів компанії до 31 жовтня 2019 року.

Він також не працюватиме в жодній іноземній компанії та не входитиме в правління іноземних компаній, якщо його батька буде обрано президентом.

Адвокат також прокоментував роботу Хантера Байдена у раді директорів української енергетичної компанії Burisma.

Дослівно: "Хантер приєднався до ради як невиконавчий директор, тобто він був незалежним членом правління, а не членом управлінської команди. Хантер ніколи не відповідав за юридичні справи компанії. Як і всі директори Burisma, Хантер отримав компенсацію за свою роботу".

"Хантер залишив посаду в Burisma у квітні 2019 року. Незважаючи на ретельну перевірку, жоден з правоохоронних органів, ані вітчизняних, ані іноземних, не стверджував, що Хантер здійснював правопорушення в будь-який момент протягом свого п'ятирічного терміну".

Передісторія: