Трамп захищає розмову із Зеленським: Байден зробив помилку

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що не сказав нічого недопустимого під час телефонної бесіди зі своїм українським колегою, в якій, згідно з повідомленнями, він наполягав на розслідуванні проти екс-віцепрезидента США Джо Байдена та його сина.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Трамп заявив журналістам, що 25 липня він розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським і що у нього не буде проблем з йогоособистим адвокатом Рудольфом Джуліані, стосовно свідчень перед Конгресом.

Кандидат демократів у президенти Джо Байден "допустив помилку, заявивши, що ніколи не говорив із сином", - сказав Трамп. "Він говорив із сином, він знову збрехав", - сказав він.

"Я не хочу нашкодити Байдену, але він зробив дуже нечесну справу", - сказав Трамп.

Trump, looking very red, basically admits he asked Ukrainian President Zelensky to look into Biden during call that's part of whistleblower complaint: "It was largely [about] fact that we don't want our people like VP Biden & his son creating to the corruption largely in Ukraine" pic.twitter.com/2hvkTbHSJl