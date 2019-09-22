Трамп захищає розмову із Зеленським: Байден зробив помилку

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що не сказав нічого недопустимого під час телефонної бесіди зі своїм українським колегою, в якій, згідно з повідомленнями, він наполягав на розслідуванні проти екс-віцепрезидента США Джо Байдена та його сина.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Трамп заявив журналістам, що 25 липня він розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським і що у нього не буде проблем з йогоособистим адвокатом Рудольфом Джуліані, стосовно свідчень перед Конгресом.

Кандидат демократів у президенти Джо Байден "допустив помилку, заявивши, що ніколи не говорив із сином", - сказав Трамп. "Він говорив із сином, він знову збрехав", - сказав він.

"Я не хочу нашкодити Байдену, але він зробив дуже нечесну справу", - сказав Трамп.

Trump, looking very red, basically admits he asked Ukrainian President Zelensky to look into Biden during call that's part of whistleblower complaint: "It was largely [about] fact that we don't want our people like VP Biden & his son creating to the corruption largely in Ukraine" pic.twitter.com/2hvkTbHSJl — Aaron Rupar (@atrupar) September 22, 2019

Trump says whistleblower who raised concerns about his dealings with Ukraine is "not a whistleblower," then adds: "The conversation was absolutely prefect. It was a beautiful, warm, nice conversation."



He goes on to argue that his calls with foreign leaders shouldn't be recorded pic.twitter.com/q4r7zzyEKG — Aaron Rupar (@atrupar) September 22, 2019

Що передувало:

У Вашингтоні кілька днів не вщухає розголос через розмову Трампа з Зеленським, у якій американський глава держави дав обіцянку, що стривожила співробітника розвідки.

Американські ЗМІ зазначають, що пильну увагу до скарги спричинило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.

Трамп і Зеленський спілкувались телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".

Союзники Трампа вхопилися за зв'язок Джо Байдена з Україною в спробі подати колишнього віцепрезидента, який може стати головним суперником Трампа на виборах 2020 року, як корумпованого.

На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.

За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".