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Курди домовилися з Дамаском про розміщення військ на кордоні з Туреччиною

Неділя, 13 жовтня 2019, 23:55

Очолювана курдами адміністрація досягла угоди з силами Башара Асада про те, що сирійську армію буде розгорнуто вздовж кордону з Туреччиною, щоб допомогти відбити турецький наступ.

Джерело: повідомлення адміністрації під керівництвом курдів у неділю, пише Reuters

Деталі: У повідомленні йдеться, що розміщення армії підтримало б Сирійські демократичні сили, очолювані курдами, у боротьбі з "агресією та звільненні територій, до яких увійшли турецька армія та її найманці".

Зазначається, що це також дозволило б звільнити інші сирійські міста, окуповані турецькою армією, такі як Афрін. Турецька армія та її сирійські повстанські союзники вигнали курдські сили з Афріна у 2018 році.

Передісторія:

  • 8 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), що їх Туреччина вважає терористами.
  • Напад розпочався після того, як Трамп оголосив про припинення підтримки курдів.
  • У неділю міністр оборони США Марк Еспер заявив, що США мають намір евакуювати всіх американських військових із північної частини Сирії через турецький наступ у регіоні.

Українська правда
Теми: Сирія
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