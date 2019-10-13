Курди домовилися з Дамаском про розміщення військ на кордоні з Туреччиною

Очолювана курдами адміністрація досягла угоди з силами Башара Асада про те, що сирійську армію буде розгорнуто вздовж кордону з Туреччиною, щоб допомогти відбити турецький наступ.

Джерело: повідомлення адміністрації під керівництвом курдів у неділю, пише Reuters

Деталі: У повідомленні йдеться, що розміщення армії підтримало б Сирійські демократичні сили, очолювані курдами, у боротьбі з "агресією та звільненні територій, до яких увійшли турецька армія та її найманці".

Зазначається, що це також дозволило б звільнити інші сирійські міста, окуповані турецькою армією, такі як Афрін. Турецька армія та її сирійські повстанські союзники вигнали курдські сили з Афріна у 2018 році.

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