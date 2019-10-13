Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией
Воскресенье, 13 октября 2019, 23:55
Возглавляемая курдами администрация достигла соглашения с силами Башара Асада о том, что сирийская армия будет развернута вдоль границы с Турцией, чтобы помочь отразить турецкое наступление.
Источник: сообщение администрации под руководством курдов в воскресенье, пишет Reuters
Детали: В сообщении говорится, что размещение армии поддержало бы Сирийские демократические силы, возглавляемые курдами, в борьбе с "агрессией и освобождении территорий, в которые вошли турецкая армия и ее наемники".
Отмечается, что это также позволило бы освободить другие сирийские города, оккупированные турецкой армией, такие как Африн. Турецкая армия и ее сирийские повстанческие союзники выгнали курдские силы из Африна в 2018 году.
Предыстория:
- 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
- Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
- В воскресенье министр обороны США Марк Эспер заявил, что США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.
Украинская правда