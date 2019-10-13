Курды договорились с Дамаском о размещении войск вдоль границы с Турцией
Возглавляемая курдами администрация достигла соглашения с силами Башара Асада о том, что сирийская армия будет развернута вдоль границы с Турцией, чтобы помочь отразить турецкое наступление.
Источник: сообщение администрации под руководством курдов в воскресенье, пишет Reuters
Детали: В сообщении говорится, что размещение армии поддержало бы Сирийские демократические силы, возглавляемые курдами, в борьбе с "агрессией и освобождении территорий, в которые вошли турецкая армия и ее наемники".
Отмечается, что это также позволило бы освободить другие сирийские города, оккупированные турецкой армией, такие как Африн. Турецкая армия и ее сирийские повстанческие союзники выгнали курдские силы из Африна в 2018 году.
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