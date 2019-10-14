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До розстрілу чоловіка в Києві причетна РФ – екс-нардеп Мосійчук

Понеділок, 14 жовтня 2019, 00:19

Колишній нардеп Ігор Мосійчук повідомив ім’я розстріляного в Києві чоловіка, ним виявився Арслан Гусейнов, вихідець із Кавказу, та заявив, що до його вбивства причетні російські спецслужби

Джерело: Facebook-сторінка Мосійчука

Деталі: Екс-нардеп додав, що загиблий останній час мешкав в українській столиці та "належав до руху кавказького антикремлівського спротиву"

Передісторія:

  • 14 жовтня у Шевченківському районі Києві невідомі розстріляли 33-річного чоловіка. Поліція оголосила про проведення спецоперації для затримання підозрюваних. 

Українська правда
Теми: криміналРосіяКиївполіція
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