До розстрілу чоловіка в Києві причетна РФ – екс-нардеп Мосійчук

Колишній нардеп Ігор Мосійчук повідомив ім’я розстріляного в Києві чоловіка, ним виявився Арслан Гусейнов, вихідець із Кавказу, та заявив, що до його вбивства причетні російські спецслужби

Джерело: Facebook-сторінка Мосійчука

Деталі: Екс-нардеп додав, що загиблий останній час мешкав в українській столиці та "належав до руху кавказького антикремлівського спротиву"

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