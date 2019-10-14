До розстрілу чоловіка в Києві причетна РФ – екс-нардеп Мосійчук
Колишній нардеп Ігор Мосійчук повідомив ім’я розстріляного в Києві чоловіка, ним виявився Арслан Гусейнов, вихідець із Кавказу, та заявив, що до його вбивства причетні російські спецслужби
Джерело: Facebook-сторінка Мосійчука
Деталі: Екс-нардеп додав, що загиблий останній час мешкав в українській столиці та "належав до руху кавказького антикремлівського спротиву"
Передісторія:
- 14 жовтня у Шевченківському районі Києві невідомі розстріляли 33-річного чоловіка. Поліція оголосила про проведення спецоперації для затримання підозрюваних.
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