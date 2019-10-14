К расстрелу мужчины в Киеве причастна РФ – экс-нардеп Мосийчук

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Понедельник, 14 октября 2019, 00:19

Бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщил имя расстрелянного в Киеве мужчины, им оказался Арслан Гусейнов, выходец с Кавказа, и заявил, что к его убийству могут быть причастны российские спецслужбы

Источник: Facebook-страница Мосийчука

Детали: Экс-нардеп добавил, что погибший последнее время жил в украинской столице и "принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления"

Предыстория:

  • 14 октября в Шевченковском районе Киева неизвестные расстреляли 33-летнего мужчину. Полиция объявила о проведении спецоперации по задержанию подозреваемых.

Украинская правда

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Темы: криминал Росcия Киев полиция


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