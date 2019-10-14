К расстрелу мужчины в Киеве причастна РФ – экс-нардеп Мосийчук
Понедельник, 14 октября 2019, 00:19
Бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщил имя расстрелянного в Киеве мужчины, им оказался Арслан Гусейнов, выходец с Кавказа, и заявил, что к его убийству причастны российские спецслужбы
Источник: Facebook-страница Мосийчука
Детали: Экс-нардеп добавил, что погибший последнее время жил в украинской столице и "принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления"
Предыстория:
- 14 октября в Шевченковском районе Киева неизвестные расстреляли 33-летнего мужчину. Полиция объявила о проведении спецоперации по задержанию подозреваемых.
Украинская правда