К расстрелу мужчины в Киеве причастна РФ – экс-нардеп Мосийчук

Бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщил имя расстрелянного в Киеве мужчины, им оказался Арслан Гусейнов, выходец с Кавказа, и заявил, что к его убийству могут быть причастны российские спецслужбы

Источник: Facebook-страница Мосийчука

Детали: Экс-нардеп добавил, что погибший последнее время жил в украинской столице и "принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления"

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