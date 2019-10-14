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На ПА НАТО ухвалили доповідь щодо України

Понеділок, 14 жовтня 2019, 02:17

Глава української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв повідомив про ухвалення доповіді, підготовленою Канадою, щодо України. 

Джерело: Facebook-сторінка Чернєва

Дослівно: "В ній нашими канадійськими колегами був зроблений ґрунтовний та збалансований аналіз щодо російсько-української війни, економічних реформ, реформ в сфері оборони та безпеки, ситуації зі свободою слова".

Деталі: Українська сторона з свого боку запропонувала поправки щодо термінології та оновила інформацію про статус справ з реформами в Україні. Всі пропозиції були враховані. 

Підтримали Україну під час обговорення Литва, США, Грузія та Туреччина. 

 
Facebook Є.Чернєва
 

На Парламенстькій Асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України

Facebook Є.Чернєва

Також Чернєв додав, що українська сторона внесла важливий пункт щодо нагадування про невиконання Будапештського меморандуму до доповіді про загрози розповсюдження ядерного озброєння. 

Нагадаємо:

  • 13 жовтня Комітет з питань економіки та безпеки Парламентської асамблеї НАТО відхилив суперечливу доповідь про застосування економічних санкцій проти країн-агресорів.

Українська правда
Теми: НАТОУкраїна
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