На ПА НАТО одобрили доклад по Украине

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Понедельник, 14 октября 2019, 02:17

Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблеи НАТО, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев сообщил о поддержке доклада, подготовленного Канадой, в отношении Украины.

Источник: Facebook-страница Чернева

Дословно: "В нем нашими канадским коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ о российско-украинской войне, экономических реформах, реформах в сфере обороны и безопасности, ситуации со свободой слова".

Детали: Украинская сторона со своей стороны предложила поправки по терминологии и обновила информацию о статусе дел с реформами в Украине. Все предложения были учтены.

Поддержали Украину при обсуждении Литва, США, Грузия и Турция.

 
Facebook Е.Чернева
 
На ПА НАТО одобрили доклад по Украине
Facebook Е.Чернева

Также Чернев добавил, что украинская сторона внесла важный пункт о напоминание касательно невыполнения Будапештского меморандума в доклад об угрозах распространения ядерного вооружения.

Напомним:

  • 13 октября Комитет по вопросам экономики и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО отклонил доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров.

Украинская правда

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Темы: НАТО Украина


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