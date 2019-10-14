На ПА НАТО одобрили доклад по Украине
Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблеи НАТО, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев сообщил о поддержке доклада, подготовленного Канадой, в отношении Украины.
Источник: Facebook-страница Чернева
Дословно: "В нем нашими канадским коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ о российско-украинской войне, экономических реформах, реформах в сфере обороны и безопасности, ситуации со свободой слова".
Детали: Украинская сторона со своей стороны предложила поправки по терминологии и обновила информацию о статусе дел с реформами в Украине. Все предложения были учтены.
Поддержали Украину при обсуждении Литва, США, Грузия и Турция.
Также Чернев добавил, что украинская сторона внесла важный пункт о напоминание касательно невыполнения Будапештского меморандума в доклад об угрозах распространения ядерного вооружения.
Напомним:
- 13 октября Комитет по вопросам экономики и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО отклонил доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров.
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