Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблеи НАТО, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев сообщил о поддержке доклада, подготовленного Канадой, в отношении Украины.

Источник: Facebook-страница Чернева

Дословно: "В нем нашими канадским коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ о российско-украинской войне, экономических реформах, реформах в сфере обороны и безопасности, ситуации со свободой слова".

Детали: Украинская сторона со своей стороны предложила поправки по терминологии и обновила информацию о статусе дел с реформами в Украине. Все предложения были учтены.

Поддержали Украину при обсуждении Литва, США, Грузия и Турция.

Facebook Е.Чернева

На ПА НАТО одобрили доклад по Украине Facebook Е.Чернева

Также Чернев добавил, что украинская сторона внесла важный пункт о напоминание касательно невыполнения Будапештского меморандума в доклад об угрозах распространения ядерного вооружения.

Напомним: