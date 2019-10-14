Ердоган каже, що Туреччина не претендує на сирійські території
Понеділок, 14 жовтня 2019, 03:23
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не претендує на землі Сирії, а навпаки перешкоджає тим, хто хоче її розділити.
Джерело: агентство "Anadolu"
Деталі: Як повідомляє турецьке агентство, Ердоган також заперечив інформацію про втечу полонених бойовиків Ісламської держави в зоні проведення військової операції.
Він заявив, що така інформація спрямована на провокування США та Заходу.
Передісторія:
- 8 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), що їх Туреччина вважає терористами.
- Напад розпочався після того, як Трамп оголосив про припинення підтримки курдів.
- США мають намір евакуювати всіх американських військових із північної частини Сирії через турецький наступ у регіоні.
Українська правда