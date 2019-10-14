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Ердоган каже, що Туреччина не претендує на сирійські території

Понеділок, 14 жовтня 2019, 03:23

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не претендує на землі Сирії, а навпаки перешкоджає тим, хто хоче її розділити.

Джерело: агентство "Anadolu

Деталі: Як повідомляє турецьке агентство, Ердоган також заперечив інформацію про втечу полонених бойовиків Ісламської держави в зоні проведення військової операції. 

Він заявив, що така інформація спрямована на провокування США та Заходу. 

Передісторія:

  • 8 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), що їх Туреччина вважає терористами.
  • Напад розпочався після того, як Трамп оголосив про припинення підтримки курдів.
  • США мають намір евакуювати всіх американських військових із північної частини Сирії через турецький наступ у регіоні.

Українська правда
Теми: ТуреччинаСирія
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