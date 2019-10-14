Ердоган каже, що Туреччина не претендує на сирійські території

2711 переглядів
Понеділок, 14 жовтня 2019, 03:23

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не претендує на землі Сирії, а навпаки перешкоджає тим, хто хоче її розділити.

Джерело: агентство "Anadolu

Деталі: Як повідомляє турецьке агентство, Ердоган також заперечив інформацію про втечу полонених бойовиків Ісламської держави в зоні проведення військової операції. 

Він заявив, що така інформація спрямована на провокування США та Заходу. 

Передісторія:

  • 8 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), що їх Туреччина вважає терористами.
  • Напад розпочався після того, як Трамп оголосив про припинення підтримки курдів.
  • США мають намір евакуювати всіх американських військових із північної частини Сирії через турецький наступ у регіоні.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Туреччина Сирія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ердоган вперше прийняв делегацію РФ разом із "депутатами" від Криму – РосЗМІ 13 жовтня 2019, 12:39
Франція, слідом за Німеччиною, зупинила експорт зброї до Туреччини 13 жовтня 2019, 05:40
Військова операція в Сирії: загинуло 50 мирних жителів 13 жовтня 2019, 01:13
Усі новини
Головні новини
У Конгресі свідчить топ-чиновник Держдепу, який захищав Йованович
Зеленський ініціював заборону перевірки ФОПів на два роки
Доба на Донбасі: двоє загиблих від ворожих снайперів, один поранений
На переговорах в Мінську не змогли домовитись про розведення сил – ОБСЄ
Усі новини
Кіно

10 кращих серіальних екранізацій сучасності: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бібоп", "Хранителі", "Титани" та інші комікси

Культура

Хто отримав Букерівську премію-2019

здоров'я

Зменшуєте кількість викурених сигарет в день? Це не врятує ваші легені