Ердоган каже, що Туреччина не претендує на сирійські території

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не претендує на землі Сирії, а навпаки перешкоджає тим, хто хоче її розділити.

Джерело: агентство "Anadolu"

Деталі: Як повідомляє турецьке агентство, Ердоган також заперечив інформацію про втечу полонених бойовиків Ісламської держави в зоні проведення військової операції.

Він заявив, що така інформація спрямована на провокування США та Заходу.

Передісторія: