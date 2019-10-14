Эрдоган говорит, что Турция не претендует на сирийские территории

141 просмотр
Понедельник, 14 октября 2019, 03:23

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не претендует на земли Сирии, а наоборот препятствует тем, кто хочет ее разделить.

Источник: агентство "Anadolu"

Детали: Как сообщает турецкое агентство, Эрдоган также опроверг информацию о бегстве пленных боевиков Исламского государства в зоне проведения военной операции. Он заявил, что такая информация направлена на провоцирование США и Запада.

Предыстория:

  • 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
  • Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
  • США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Турция Сирия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Эрдоган впервые принял делегацию РФ вместе с "депутатами" от Крыма - РосСМИ 13 октября 2019, 12:39
Франция, следом за Германией, остановила экспорт оружия в Турцию 13 октября 2019, 05:40
Военная операция в Сирии: погибли 50 мирных жителей 13 октября 2019, 01:13
Все новости
Главные новости
Арахамия предоставит СБУ данные о фактах оплаты участия в акциях против капитуляции
PiS побеждает на польских выборах, но может потерять большинство - экзит-пол
В Киеве на улице застрелили мужчину
Зеленский просит участников акций не создавать картинку для росТВ
Все новости
еда

Сочные и полезны: 10 причин, почему вам следует есть яблоки

опрос

Чаще всего украинские подростки впервые напиваются в 14 лет

соцсети

Топ-10 украиноязычных каналов в Telegram

Поиск по сайту
Архив
Весь архів