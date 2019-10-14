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Эрдоган говорит, что Турция не претендует на сирийские территории

Понедельник, 14 октября 2019, 03:23

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не претендует на земли Сирии, а наоборот препятствует тем, кто хочет ее разделить.

Источник: агентство "Anadolu"

Детали: Как сообщает турецкое агентство, Эрдоган также опроверг информацию о бегстве пленных боевиков Исламского государства в зоне проведения военной операции. Он заявил, что такая информация направлена на провоцирование США и Запада.

Предыстория:

  • 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
  • Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
  • США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

Украинская правда

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Темы: ТурцияСирия
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