Эрдоган говорит, что Турция не претендует на сирийские территории

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не претендует на земли Сирии, а наоборот препятствует тем, кто хочет ее разделить.

Источник: агентство "Anadolu"

Детали: Как сообщает турецкое агентство, Эрдоган также опроверг информацию о бегстве пленных боевиков Исламского государства в зоне проведения военной операции. Он заявил, что такая информация направлена на провоцирование США и Запада.

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