Уганда анонсувала закон про смертну кару для гомосексуалістів

Уганда оголосила про плани запровадити законопроект, який приведе до смертної кари для гомосексуалістів.

Джерело: Daily Mail

Деталі: Законодавчий акт, відомий під назвою "Убити геїв", був скасований п’ять років тому через технічні зауваження, але наразі уряд планує відновити його протягом тижнів.

Міністр етики та доброчесності Саймон Локодо заявив, що гомосексуальність не є природною для громадян Уганди. Та додав, що законом хочуть карати і тих, хто "пропагує" гомосексуальність.

Нагадаємо: