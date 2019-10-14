Уганда анонсувала закон про смертну кару для гомосексуалістів

5520 переглядів
Понеділок, 14 жовтня 2019, 04:18

Уганда оголосила про плани запровадити законопроект, який приведе до смертної кари для гомосексуалістів. 

Джерело: Daily Mail

Деталі: Законодавчий акт, відомий під назвою "Убити геїв", був скасований п’ять років тому через технічні зауваження, але наразі уряд планує відновити його протягом тижнів.

Міністр етики та доброчесності Саймон Локодо заявив, що гомосексуальність не є природною для громадян Уганди. Та додав, що законом хочуть карати і тих, хто "пропагує" гомосексуальність.

Нагадаємо:

  • У 2018 році тодішній народний депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул пропонував встановити адміністративну і кримінальну відповідальність за пропаганду одностатевих стосунків.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: законодавство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Раді пропонують до 2024 року не допускати іноземців до купівлі землі 11 жовтня 2019, 12:30
Про автономію в законі про статус Донбасу говорити не можемо – Зеленський 10 жовтня 2019, 19:00
Зеленський розповів про шантаж "слуг" у Раді: "Завтра вашу тещу посадят" 10 жовтня 2019, 15:55
Усі новини
Головні новини
У Конгресі свідчить топ-чиновник Держдепу, який захищав Йованович
Зеленський ініціював заборону перевірки ФОПів на два роки
Доба на Донбасі: двоє загиблих від ворожих снайперів, один поранений
На переговорах в Мінську не змогли домовитись про розведення сил – ОБСЄ
Усі новини
Кіно

10 кращих серіальних екранізацій сучасності: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бібоп", "Хранителі", "Титани" та інші комікси

Культура

Хто отримав Букерівську премію-2019

здоров'я

Зменшуєте кількість викурених сигарет в день? Це не врятує ваші легені