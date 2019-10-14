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Уганда анонсувала закон про смертну кару для гомосексуалістів

Понеділок, 14 жовтня 2019, 04:18

Уганда оголосила про плани запровадити законопроект, який приведе до смертної кари для гомосексуалістів. 

Джерело: Daily Mail

Деталі: Законодавчий акт, відомий під назвою "Убити геїв", був скасований п’ять років тому через технічні зауваження, але наразі уряд планує відновити його протягом тижнів.

Міністр етики та доброчесності Саймон Локодо заявив, що гомосексуальність не є природною для громадян Уганди. Та додав, що законом хочуть карати і тих, хто "пропагує" гомосексуальність.

Нагадаємо:

  • У 2018 році тодішній народний депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул пропонував встановити адміністративну і кримінальну відповідальність за пропаганду одностатевих стосунків.

Українська правда
Теми: законодавство
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