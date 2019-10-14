Уганда анонсировала закон о смертной казни для гомосексуалистов
Понедельник, 14 октября 2019, 04:18
Уганда объявила о планах ввести законопроект, который приведет к смертной казни для гомосексуалистов.
Источник: Daily Mail
Детали: Законодательный акт, известный под названием "Убить геев", был отменен пять лет назад из-за технических замечаний, но сейчас правительство планирует возобновить его в течение недель.
Министр этики и добросовестности Саймон Локодо заявил, что гомосексуальность не является естественной для граждан Уганды. И добавил, что законом хотят наказывать и тех, кто "пропагандирует" гомосексуальность.
Напомним:
- В 2018 году тогдашний народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул предлагал установить административную и уголовную ответственность за пропаганду однополых отношений.
Украинская правда