Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тайфун в Японії: 35 загиблих, більше 100 постраждалих – ЗМІ

Понеділок, 14 жовтня 2019, 06:30

Тайфун "Хагібіс" забрав життя щонайменше 35 осіб, близько 20 вважаються зниклими безвісті, більше 100 отримали поранення. 

Джерело: агентство Кyodo

Деталі: У неділю 13 жовтня Японія посилила рятувальні заходи для спасіння тих, хто вижив під час тайфуну.

 
Кyodo
 

Тайфун "Хагібіс" забрав життя щонайменше 35 осіб, близько 20 вважаються зниклими безвісті, більше 100 отримали поранення.

Kyodo

Близько 27 тисяч членів сил самооборони були відправлені до тих регіонів, які постраждали від природного лиха. 

У неділю вдень тайфун біля північно-східного узбережжя Японії дещо послаб.

Нагадаємо: 

  • Раніше ЗМІ повідомляли про 18 загиблих від тайфуну "Хагібіс".

Українська правда
Теми: Японіянадзвичайна подіяжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Японія
Індія обжене економіки Японії, ФРН та США найближчі півстоліття - Goldman
Японія веде переговори про артилерійські снаряди для України – WSJ
У Лаврова пригрозили Японії "серйозними наслідками" через надання зброї Україні
Останні новини
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: