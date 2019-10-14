Тайфун в Японії: 35 загиблих, більше 100 постраждалих – ЗМІ

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Понеділок, 14 жовтня 2019, 06:30

Тайфун "Хагібіс" забрав життя щонайменше 35 осіб, близько 20 вважаються зниклими безвісті, більше 100 отримали поранення. 

Джерело: агентство Кyodo

Деталі: У неділю 13 жовтня Японія посилила рятувальні заходи для спасіння тих, хто вижив під час тайфуну.

 
Кyodo
 

Тайфун "Хагібіс" забрав життя щонайменше 35 осіб, близько 20 вважаються зниклими безвісті, більше 100 отримали поранення.

Kyodo

Близько 27 тисяч членів сил самооборони були відправлені до тих регіонів, які постраждали від природного лиха. 

У неділю вдень тайфун біля північно-східного узбережжя Японії дещо послаб.

Нагадаємо: 

  • Раніше ЗМІ повідомляли про 18 загиблих від тайфуну "Хагібіс".

Українська правда

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Теми: Японія надзвичайна подія жертви


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