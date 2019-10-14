Тайфун в Японии: 35 погибших, более 100 пострадавших – СМИ
Понедельник, 14 октября 2019, 06:30
Тайфун "Хагибис" унес жизни не менее 35 человек, около 20 считаются пропавшими без вести, более 100 получили ранения.
Источник: агентство Кyodo
Детали: В воскресенье 13 октября Япония усилила спасательные мероприятия для спасения выживших во время тайфуна.
Около 27 000 членов сил самообороны были отправлены к тем регионам, которые пострадали от природного бедствия.
В воскресенье днем тайфун у северо-восточного побережья Японии несколько ослабел.
Напомним:
- Ранее СМИ сообщали о 18 погибших от тайфуна "Хагибис".
Украинская правда