Тайфун в Японии: 35 погибших, более 100 пострадавших – СМИ

Тайфун "Хагибис" унес жизни не менее 35 человек, около 20 считаются пропавшими без вести, более 100 получили ранения.

Источник: агентство Кyodo

Детали: В воскресенье 13 октября Япония усилила спасательные мероприятия для спасения выживших во время тайфуна.

Kyodo

Тайфун "Хагибис" унес жизни не менее 35 человек, около 20 считаются пропавшими без вести, более 100 получили ранения. Kyodo

Около 27 000 членов сил самообороны были отправлены к тем регионам, которые пострадали от природного бедствия.

В воскресенье днем тайфун у северо-восточного побережья Японии несколько ослабел.

Напомним: