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Тайфун в Японии: 35 погибших, более 100 пострадавших – СМИ

Понедельник, 14 октября 2019, 06:30

Тайфун "Хагибис" унес жизни не менее 35 человек, около 20 считаются пропавшими без вести, более 100 получили ранения.

Источник: агентство Кyodo

Детали: В воскресенье 13 октября Япония усилила спасательные мероприятия для спасения выживших во время тайфуна.

 
Kyodo
 

Тайфун "Хагибис" унес жизни не менее 35 человек, около 20 считаются пропавшими без вести, более 100 получили ранения.

Kyodo

Около 27 000 членов сил самообороны были отправлены к тем регионам, которые пострадали от природного бедствия.

В воскресенье днем тайфун у северо-восточного побережья Японии несколько ослабел.

Напомним:

  • Ранее СМИ сообщали о 18 погибших от тайфуна "Хагибис".

Украинская правда

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Темы: Япониячрезвычайное происшествиежертвы
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