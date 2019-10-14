У День захисника рух центром Києва перекриватимуть: масові акції
Понеділок, 14 жовтня 2019, 08:59
14 жовтня рух транспорту центральними вулицями Києва перекриватимуть через анонсовані акції, які розпочнуться орієнтовно з 14:00.
Джерело: Нацполіція України
Деталі: У понеділок в центрі столиці пройдуть дві ходи, маршрутом руху колон проїзд для транспорту буде тимчасово перекритий.
Одна колона пройде маршрутом від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Банкової, інша - від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Грушевського (площа Конституції).
Після проходження колони рух вулицями буде одразу поновлюватись, зазначили у поліції.
За даними поліції, 14 жовтня правопорядок під час святкових масових заходів у столиці у посиленому режимі забезпечують 1500 поліцейських і нацгвардійців, працюють бійці ДСНС, кінологи та вибухотехніки.
Нагадаємо,
- День захисника України офіційно встановлений 14 жовтня 2014 року. Цього дня в Україні також відзначається День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та річниця створення УПА.
- У День захисника України у Києві проведуть марш "Ні капітуляції" з вимогою до президента Володимира Зеленського не застосовувати "формулу Штайнмаєра" для вирішення конфлікту на Донбасі. Також планується низка інших акцій.
Українська правда