У День захисника рух центром Києва перекриватимуть: масові акції

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Понеділок, 14 жовтня 2019, 08:59

14 жовтня рух транспорту центральними вулицями Києва перекриватимуть через анонсовані акції, які розпочнуться орієнтовно з 14:00. 

Джерело: Нацполіція України

Деталі: У понеділок в центрі столиці пройдуть дві ходи, маршрутом руху колон проїзд для транспорту буде тимчасово перекритий.

Одна колона пройде маршрутом від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Банкової, інша - від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Грушевського (площа Конституції).

Після проходження колони рух вулицями буде одразу поновлюватись, зазначили у поліції. 

За даними поліції, 14 жовтня правопорядок під час святкових масових заходів у столиці у посиленому режимі забезпечують 1500 поліцейських і нацгвардійців, працюють бійці ДСНС, кінологи та вибухотехніки.

 

Нагадаємо,

  • День захисника України офіційно встановлений 14 жовтня 2014 року. Цього дня в Україні також відзначається День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та річниця створення УПА. 
  • У День захисника України у Києві проведуть марш "Ні капітуляції" з вимогою до президента Володимира Зеленського не застосовувати "формулу Штайнмаєра" для вирішення конфлікту на Донбасі. Також планується низка інших акцій.

Українська правда

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Теми: Київ святкування дороги акції


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