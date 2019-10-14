У День захисника рух центром Києва перекриватимуть: масові акції

14 жовтня рух транспорту центральними вулицями Києва перекриватимуть через анонсовані акції, які розпочнуться орієнтовно з 14:00.

Джерело: Нацполіція України

Деталі: У понеділок в центрі столиці пройдуть дві ходи, маршрутом руху колон проїзд для транспорту буде тимчасово перекритий.

Одна колона пройде маршрутом від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Банкової, інша - від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Грушевського (площа Конституції).

Після проходження колони рух вулицями буде одразу поновлюватись, зазначили у поліції.

За даними поліції, 14 жовтня правопорядок під час святкових масових заходів у столиці у посиленому режимі забезпечують 1500 поліцейських і нацгвардійців, працюють бійці ДСНС, кінологи та вибухотехніки.

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