Покрова: Учасників акцій попередили про можливі провокації
Учасників акцій, що відбудуться в День захисника України, закликали не дозволяти маніпулювати собою та "використовувати "в темну", та попередили, що правоохоронні органи "будуть діяти суворо і уважно".
Джерело: спільна заява глави МВС, голови СБУ та секретаря РНБОУ
Дослівно: "Завтра - день пам'яті і шани, він не може і не повинен стати днем розколу і слабкості. ... Цей день має пройти мирно і гідно. Не дозволяйте нікому маніпулювати вами, використовувати вас "в темну", нести деструкцію. Занадто багато загинуло воїнів і захисників України, щоб зараз ми дозволили ворогові використовувати чвари всередині країни в його - імперських - цілях", - йдеться у заяві.
Також у МВС та СБУ зазначили, що правоохоронці готові забезпечити право на мирні зібрання і публічну демонстрацію громадянської позиції і розраховують на пильність учасників масових акцій.
"Правоохоронні органи будуть діяти суворо і уважно. Спільний ворог нікуди не подівся - ви, як і ми, повинні розуміти, що можливі будь-які провокації", - заявили у відомствах.
Знати більше:
Формула Штайнмаєра: Про що домовились у Мінську. Реакція
Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ
Нагадаємо,
- 14 жовтня, у День Покрови та День захисника України, у Києві проведуть марш "Ні капітуляції" з вимогою до президента України Володимира Зеленського не застосовувати "формулу Штайнмаєра" для вирішення конфлікту на Донбасі.
- Очікується, що марш розпочнеться о 16:00 у парку Тараса Шевченка. Колона пройде до майдану Незалежності, де відбудеться віче, після чого учасники акції перемістяться до урядового кварталу та влаштують перформанс. Організатори - ветеранські організації - закликали провети марш без політичних прапорів та гасел.
- Також 14 жовтня у центрі Києва відбудеться традиційний Марш УПА "Захистимо українську землю" на честь 77-річчя створення Української Повстанської Армії.
Що передувало:
- 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, що вони пройдуть лише після виведення всіх військ і за Конституцією та законами України.
- Російські ЗМІ опублікували листи на адресу ОБСЄ від представника України в ТКГ Леоніда Кучми, Росії Бориса Гризлова, а також від представників ОРДО й ОРЛО – Наталі Ніконорової та Владислава Дейнего, про те, що вони погоджуються із імплементацією "формули".
- 3 жовтня Зеленський наголосив, що вибори на поки непідконтрольній Києву території Донбасу можуть пройти лише за українським законодавством.
- Проти реалізації "формули Штайнмаєра" виступили Львівська, Івано-Франківська та Хмельницька обласні ради, а також Сумська та Кропивницька міські ради.
- 6 жовтня у центрі Києва відбулося віче "Зупинимо капітуляцію". Учасники виступали проти реалізації так званої "формули Штайнмаєра". За даними поліції, в акції взяли участь 10 тисяч людей.
- Пізніше учасники акції пішли до Офісу президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів та вулиці Грушевського.