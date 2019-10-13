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Покрова: Учасників акцій попередили про можливі провокації

Неділя, 13 жовтня 2019, 15:33
Покрова: Учасників акцій попередили про можливі провокації

Учасників акцій, що відбудуться в День захисника України, закликали не дозволяти маніпулювати собою та "використовувати "в темну", та попередили, що правоохоронні органи "будуть діяти суворо і уважно".

Джерело: спільна заява глави МВС, голови СБУ та секретаря РНБОУ

Дослівно: "Завтра - день пам'яті і шани, він не може і не повинен стати днем розколу і слабкості.   ... Цей день має пройти мирно і гідно. Не дозволяйте нікому маніпулювати вами, використовувати вас "в темну", нести деструкцію. Занадто багато загинуло воїнів і захисників України, щоб зараз ми дозволили ворогові використовувати чвари всередині країни в його - імперських - цілях", - йдеться у заяві. 

Також у МВС та СБУ зазначили, що правоохоронці готові забезпечити право на мирні зібрання і публічну демонстрацію громадянської позиції і розраховують на пильність учасників масових акцій. 

"Правоохоронні органи будуть діяти суворо і уважно. Спільний ворог нікуди не подівся - ви, як і ми, повинні розуміти, що можливі будь-які провокації", - заявили у відомствах. 

Знати більше: 

Формула Штайнмаєра: Про що домовились у Мінську. Реакція

Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ

Нагадаємо, 

  • 14 жовтня, у День Покрови та День захисника України, у Києві проведуть марш "Ні капітуляції" з вимогою до президента України Володимира Зеленського не застосовувати "формулу Штайнмаєра" для вирішення конфлікту на Донбасі. 
  • Очікується, що марш розпочнеться о 16:00 у парку Тараса Шевченка. Колона пройде до майдану Незалежності, де відбудеться віче, після чого учасники акції перемістяться до урядового кварталу та влаштують перформанс. Організатори - ветеранські організації - закликали провети марш без політичних прапорів та гасел.
  • Також 14 жовтня у центрі Києва відбудеться традиційний Марш УПА "Захистимо українську землю" на честь 77-річчя створення Української Повстанської Армії.  

Що передувало: 

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, що вони пройдуть лише після виведення всіх військ і за Конституцією та законами України.
  • Російські ЗМІ опублікували листи на адресу ОБСЄ від представника України в ТКГ Леоніда Кучми, Росії Бориса Гризлова, а також від представників ОРДО й ОРЛО – Наталі Ніконорової та Владислава Дейнего, про те, що вони погоджуються із імплементацією "формули".
  • 3 жовтня Зеленський наголосив, що вибори на поки непідконтрольній Києву території Донбасу можуть пройти лише за українським законодавством.
  • Проти реалізації "формули Штайнмаєра" виступили Львівська, Івано-Франківська та Хмельницька обласні ради, а також Сумська та Кропивницька міські ради. 
  • 6 жовтня у центрі Києва відбулося віче "Зупинимо капітуляцію". Учасники виступали проти реалізації так званої "формули Штайнмаєра". За даними поліції, в акції взяли участь 10 тисяч людей. 
  • Пізніше учасники акції пішли до Офісу президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів та вулиці Грушевського.

Українська правда

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Теми: святкуванняМВССБУполіція
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