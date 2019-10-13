Покрова: Учасників акцій попередили про можливі провокації

Учасників акцій, що відбудуться в День захисника України, закликали не дозволяти маніпулювати собою та "використовувати "в темну", та попередили, що правоохоронні органи "будуть діяти суворо і уважно".

Джерело: спільна заява глави МВС, голови СБУ та секретаря РНБОУ

Дослівно: "Завтра - день пам'яті і шани, він не може і не повинен стати днем розколу і слабкості. ... Цей день має пройти мирно і гідно. Не дозволяйте нікому маніпулювати вами, використовувати вас "в темну", нести деструкцію. Занадто багато загинуло воїнів і захисників України, щоб зараз ми дозволили ворогові використовувати чвари всередині країни в його - імперських - цілях", - йдеться у заяві.

Також у МВС та СБУ зазначили, що правоохоронці готові забезпечити право на мирні зібрання і публічну демонстрацію громадянської позиції і розраховують на пильність учасників масових акцій.

"Правоохоронні органи будуть діяти суворо і уважно. Спільний ворог нікуди не подівся - ви, як і ми, повинні розуміти, що можливі будь-які провокації", - заявили у відомствах.

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Нагадаємо,

14 жовтня, у День Покрови та День захисника України, у Києві проведуть марш "Ні капітуляції" з вимогою до президента України Володимира Зеленського не застосовувати "формулу Штайнмаєра" для вирішення конфлікту на Донбасі.

Очікується, що марш розпочнеться о 16:00 у парку Тараса Шевченка. Колона пройде до майдану Незалежності, де відбудеться віче, після чого учасники акції перемістяться до урядового кварталу та влаштують перформанс. Організатори - ветеранські організації - закликали провети марш без політичних прапорів та гасел.

Також 14 жовтня у центрі Києва відбудеться традиційний Марш УПА "Захистимо українську землю" на честь 77-річчя створення Української Повстанської Армії.

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