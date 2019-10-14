Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В День защитника движение в центре Киева перекроют: массовые акции

Понедельник, 14 октября 2019, 08:59
В День защитника движение в центре Киева перекроют: массовые акции

14 октября движение транспорта по центральным улицам Киева перекроют в связи с анонсированными акциями, которые начнутся ориентировочно с 14:00.

Источник: Нацполиция Украины

Детали: В понедельник в центре столицы пройдут два марша, по маршруту их движения проезд для транспорта будет временно перекрыт. 

Одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции).

После прохождения колонны движение по улицам будет сразу возобновляться, отметили в полиции.

По данным полиции, 14 октября правопорядок во время праздничных массовых мероприятий в столице в усиленном режиме обеспечивают 1500 полицейских и нацгвардейцев, работают бойцы ГСЧС, кинологи и взрывотехники.

 

Напомним,

  • День защитника Украины официально установлен 14 октября 2014 года. В этот день в Украине также отмечается День Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества годовщина создания УПА.
  • 14 октября, в День защитника Украины, в Киеве проведут марш "Нет капитуляции" с требованием к президенту Владимира Зеленского не применять "формулу Штайнмайера" для разрешения конфликта на Донбассе. Также планируется ряд других акций.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевпразднованиядорогиакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Киев
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
Последние новости
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
Все новости...
Реклама: