В День защитника движение в центре Киева перекроют: массовые акции

14 октября движение транспорта по центральным улицам Киева перекроют в связи с анонсированными акциями, которые начнутся ориентировочно с 14:00.

Источник: Нацполиция Украины

Детали: В понедельник в центре столицы пройдут два марша, по маршруту их движения проезд для транспорта будет временно перекрыт.

Одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции).

После прохождения колонны движение по улицам будет сразу возобновляться, отметили в полиции.