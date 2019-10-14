В День защитника движение в центре Киева перекроют: массовые акции
345 просмотров
Понедельник, 14 октября 2019, 08:59
14 октября движение транспорта по центральным улицам Киева перекроют в связи с анонсированными акциями, которые начнутся ориентировочно с 14:00.
Источник: Нацполиция Украины
Детали: В понедельник в центре столицы пройдут два марша, по маршруту их движения проезд для транспорта будет временно перекрыт.
Одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции).
После прохождения колонны движение по улицам будет сразу возобновляться, отметили в полиции.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua