В День защитника движение в центре Киева перекроют: массовые акции
14 октября движение транспорта по центральным улицам Киева перекроют в связи с анонсированными акциями, которые начнутся ориентировочно с 14:00.
Источник: Нацполиция Украины
Детали: В понедельник в центре столицы пройдут два марша, по маршруту их движения проезд для транспорта будет временно перекрыт.
Одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции).
После прохождения колонны движение по улицам будет сразу возобновляться, отметили в полиции.
По данным полиции, 14 октября правопорядок во время праздничных массовых мероприятий в столице в усиленном режиме обеспечивают 1500 полицейских и нацгвардейцев, работают бойцы ГСЧС, кинологи и взрывотехники.
Напомним,
- День защитника Украины официально установлен 14 октября 2014 года. В этот день в Украине также отмечается День Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества годовщина создания УПА.
- 14 октября, в День защитника Украины, в Киеве проведут марш "Нет капитуляции" с требованием к президенту Владимира Зеленского не применять "формулу Штайнмайера" для разрешения конфликта на Донбассе. Также планируется ряд других акций.