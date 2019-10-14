Зеленський вшанував пам'ять загиблих за єдність України і вирушить на Донбас

15866 переглядів
Понеділок, 14 жовтня 2019, 10:58

14 жовтня президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Донецької області.

Джерело: повідомлення Офісу президента України у Facebook

Деталі: За даними ОПУ, Зеленський планує відвідати штаб Операції об’єднаних сил та зустрітися з військовослужбовцями ООС.

Вранці у понеділок глава держави та перша леді Олена Зеленська прийшли до Стіни пам’яті загиблих за єдність України біля Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві, де вшанували пам'ять військовослужбовців і правоохоронців. 

 
 
фото - ОПУ

Нагадаємо,

  • 14 жовтня в Україні святкують День захисника України. Цього дня також відзначається День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та річниця створення УПА. 
  • У День захисника України у Києві проведуть кілька маршів з вимогою до президента Володимира Зеленського не застосовувати "формулу Штайнмаєра" для вирішення конфлікту на Донбасі.  

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Донбас ООС святкування


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Психологічний аналіз публічних заяв Зеленського про США: страх або стратегія? 14 жовтня 2019, 09:00
Зеленський просить учасників акцій не створювати картинку для росТБ 13 жовтня 2019, 19:32
Розмова Зеленського і Трампа: Є "певне напруження" з ФРН і Францією- Пристайко 13 жовтня 2019, 14:11
Усі новини
Головні новини
У Конгресі свідчить топ-чиновник Держдепу, який захищав Йованович
Зеленський ініціював заборону перевірки ФОПів на два роки
Доба на Донбасі: двоє загиблих від ворожих снайперів, один поранений
На переговорах в Мінську не змогли домовитись про розведення сил – ОБСЄ
Усі новини
Кіно

10 кращих серіальних екранізацій сучасності: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бібоп", "Хранителі", "Титани" та інші комікси

Культура

Хто отримав Букерівську премію-2019

здоров'я

Зменшуєте кількість викурених сигарет в день? Це не врятує ваші легені