Зеленський вшанував пам'ять загиблих за єдність України і вирушить на Донбас

14 жовтня президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Донецької області.

Джерело: повідомлення Офісу президента України у Facebook

Деталі: За даними ОПУ, Зеленський планує відвідати штаб Операції об’єднаних сил та зустрітися з військовослужбовцями ООС.

Вранці у понеділок глава держави та перша леді Олена Зеленська прийшли до Стіни пам’яті загиблих за єдність України біля Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві, де вшанували пам'ять військовослужбовців і правоохоронців.

фото - ОПУ

Нагадаємо,