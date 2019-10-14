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Зеленський вшанував пам'ять загиблих за єдність України і вирушить на Донбас

Понеділок, 14 жовтня 2019, 10:58

14 жовтня президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Донецької області.

Джерело: повідомлення Офісу президента України у Facebook

Деталі: За даними ОПУ, Зеленський планує відвідати штаб Операції об’єднаних сил та зустрітися з військовослужбовцями ООС.

Вранці у понеділок глава держави та перша леді Олена Зеленська прийшли до Стіни пам’яті загиблих за єдність України біля Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві, де вшанували пам'ять військовослужбовців і правоохоронців. 

 
 
фото - ОПУ

Нагадаємо,

  • 14 жовтня в Україні святкують День захисника України. Цього дня також відзначається День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та річниця створення УПА. 
  • У День захисника України у Києві проведуть кілька маршів з вимогою до президента Володимира Зеленського не застосовувати "формулу Штайнмаєра" для вирішення конфлікту на Донбасі.  

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасООСсвяткування
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