Зеленський вшанував пам'ять загиблих за єдність України і вирушить на Донбас
Понеділок, 14 жовтня 2019, 10:58
14 жовтня президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Донецької області.
Джерело: повідомлення Офісу президента України у Facebook
Деталі: За даними ОПУ, Зеленський планує відвідати штаб Операції об’єднаних сил та зустрітися з військовослужбовцями ООС.
Вранці у понеділок глава держави та перша леді Олена Зеленська прийшли до Стіни пам’яті загиблих за єдність України біля Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві, де вшанували пам'ять військовослужбовців і правоохоронців.
Нагадаємо,
- 14 жовтня в Україні святкують День захисника України. Цього дня також відзначається День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та річниця створення УПА.
- У День захисника України у Києві проведуть кілька маршів з вимогою до президента Володимира Зеленського не застосовувати "формулу Штайнмаєра" для вирішення конфлікту на Донбасі.
Українська правда