Зеленский почтил память погибших за единство Украины и отправится на Донбасс

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Понедельник, 14 октября 2019, 10:58

14 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит ​​Донецкую область с рабочей поездкой.

Источник: сообщение Офиса президента Украины в Facebook

Детали: По данным ОПУ, Зеленский планирует посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.

Утром в понедельник глава государства и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти погибших за единство Украины возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, где почтили память погибших военнослужащих и правоохранителей.

 
 
фото - ОПУ

Напомним,

  • 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины. В этот день также отмечается День Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и годовщина создания УПА.
  • В День защитника Украины в Киеве проведут несколько маршей с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не применять "формулу Штайнмайера" для разрешения конфликта на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Донбасс ООС празднования


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