Зеленский почтил память погибших за единство Украины и отправится на Донбасс
1727 просмотров
Понедельник, 14 октября 2019, 10:58
14 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Донецкую область с рабочей поездкой.
Источник: сообщение Офиса президента Украины в Facebook
Детали: По данным ОПУ, Зеленский планирует посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.
Утром в понедельник глава государства и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти погибших за единство Украины возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, где почтили память погибших военнослужащих и правоохранителей.
Напомним,
- 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины. В этот день также отмечается День Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и годовщина создания УПА.
- В День защитника Украины в Киеве проведут несколько маршей с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не применять "формулу Штайнмайера" для разрешения конфликта на Донбассе.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua