Зеленский почтил память погибших за единство Украины и отправится на Донбасс

14 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит ​​Донецкую область с рабочей поездкой.

Источник: сообщение Офиса президента Украины в Facebook

Детали: По данным ОПУ, Зеленский планирует посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.

Утром в понедельник глава государства и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти погибших за единство Украины возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, где почтили память погибших военнослужащих и правоохранителей.

фото - ОПУ

Напомним,