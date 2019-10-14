Під МЗС мітингують на підтримку засудженого до 24 років нацгвардійця Марківа

Під будівлею МЗС України в Києві проходить акція на підтримку засудженого в Італії до 24 років в'язниці нацгвардійця Віталія Марківа.

Джерело: Укрінформ, Hromadske, Українська правда

Деталі: Участь в акції беруть кілька десятків активістів. На акції присутня дружина Марківа. Учасники заходу тримають плакати з написом "Італія, почуй Укр/Ua", Свободу Марківу", "Марків не винен" та вигукують "Марківу свободу".

За словами дружини Марківа Діани, Україна має офіційно визнати засудженого нацгвардійця політичним в'язнем.

"Хочеться, щоб Україна нарешті визнала його офіційно політв'язнем, який уже третій рік перебуває у в'язниці Європи за те, що захищав і продовжує захищати честь та гідність української держави", — заявила Діана Марків.

Діана Марків про справу свого чоловіка Віталія Марківа — нацгвардійця, засудженого в Італії до 24 років за нібито вбивство на Донбасі у 2014 році італійського фотографа Андреа Роккелллі pic.twitter.com/VWtO94WJSe — hromadske (@HromadskeUA) October 14, 2019

Як заявили організатори акції, вимога учасників - справедливий суд для Марківа, незаконно ув’язненого в Італії.

"На День Захисника України ми вийдемо, щоб запитати у МЗС стан "справи Марківа" та вимагати активізації процесу його звільнення", - зазначали організатори заходу.

На акції під МЗС чергують правоохоронці та поліція діалогу.

Також планується хода до посольства Італії у Києві "з вимогою справедливого суду" для ув'язненого українця. Організатори наголошують, що марш є неполітичним.

Біля посольства Італії відбулася друга частина акції та передача звернення із закликом до італійської влади щодо звільнення Марківа.

фото - укрінформ

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