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Под МИД митингуют в поддержку заключенного на 24 года нацгвардейца Маркива

Понедельник, 14 октября 2019, 11:54

Под зданием МИД Украины в Киеве проходит акция в поддержку осужденного в Италии к 24 годам тюрьмы нацгвардейця Виталия Маркива.

Источник: Укринформ, Украинская правда

Детали: Участие в акции принимают несколько десятков активистов, присутствует жена Маркива. Участники мероприятия держат плакаты с надписью "Италия, услышь Укр/Ua", "Свободу Маркиву", "Маркив не виноват" и выкрикивают "Маркиву свободу".

По словам жены Маркива Дианы, Украина должна официально признать осужденного нацгвардийця политическим заключенным.

"Хочется, чтобы Украина наконец признала его официально политзаключенным, который уже третий год находится в тюрьме Европы за то, что защищал и продолжает защищать честь и достоинство украинского государства", - заявила Диана Маркив.

Как заявили организаторы акции, требование участников - справедливый суд для Маркива, незаконно заключенного в Италии.

"В День Защитника Украины мы выйдем, чтобы спросить у МИД о ходе "дела Маркива" и требовать активизации процесса его освобождения", - отмечали организаторы мероприятия.

На акции под МИД дежурят правоохранители и полиция диалога.

Также планируется шествие к посольству Италии в Киеве "с требованием справедливого суда" для заключенного украинца. Организаторы отмечают, что марш является неполитическим.

Возле посольства Италии состоялась вторая часть акции и передача обращение с призывом к итальянским властям об освобождении Маркива.

 
фото - укринформ

Напомним:

  • Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года.
  • Военный отвергал обвинения и отрицал свою причастность к смерти Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, который погиб тогда же.
  • Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента.
  • 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам заключения

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Темы: МИДНацгвардияакции
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