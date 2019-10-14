Под МИД митингуют в поддержку заключенного на 24 года нацгвардейца Маркива
Под зданием МИД Украины в Киеве проходит акция в поддержку осужденного в Италии к 24 годам тюрьмы нацгвардейця Виталия Маркива.
Источник: Укринформ, Украинская правда
Детали: Участие в акции принимают несколько десятков активистов, присутствует жена Маркива. Участники мероприятия держат плакаты с надписью "Италия, услышь Укр/Ua", "Свободу Маркиву", "Маркив не виноват" и выкрикивают "Маркиву свободу".
На акции под МИД дежурят правоохранители и полиция диалога.
Как заявили организаторы акции, требование участников - справедливый суд для Маркива, незаконно заключенного в Италии.
"В День Защитника Украины мы выйдем, чтобы спросить у МИД о ходе "дела Маркива" и требовать активизации процесса его освобождения", - отмечали организаторы мероприятия.
Также планируется шествие к посольству Италии в Киеве "с требованием справедливого суда" для заключенного украинца. Организаторы отмечают, что марш является неполитическим.
Напомним:
- Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года.
- Военный отвергал обвинения и отрицал свою причастность к смерти Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, который погиб тогда же.
- Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента.
- 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам заключения.
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