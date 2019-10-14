Под МИД митингуют в поддержку заключенного на 24 года нацгвардейца Маркива

Под зданием МИД Украины в Киеве проходит акция в поддержку осужденного в Италии к 24 годам тюрьмы нацгвардейця Виталия Маркива.

Источник: Укринформ, Украинская правда

Детали: Участие в акции принимают несколько десятков активистов, присутствует жена Маркива. Участники мероприятия держат плакаты с надписью "Италия, услышь Укр/Ua", "Свободу Маркиву", "Маркив не виноват" и выкрикивают "Маркиву свободу".

По словам жены Маркива Дианы, Украина должна официально признать осужденного нацгвардийця политическим заключенным.

"Хочется, чтобы Украина наконец признала его официально политзаключенным, который уже третий год находится в тюрьме Европы за то, что защищал и продолжает защищать честь и достоинство украинского государства", - заявила Диана Маркив.

Діана Марків про справу свого чоловіка Віталія Марківа — нацгвардійця, засудженого в Італії до 24 років за нібито вбивство на Донбасі у 2014 році італійського фотографа Андреа Роккелллі pic.twitter.com/VWtO94WJSe — hromadske (@HromadskeUA) October 14, 2019

Как заявили организаторы акции, требование участников - справедливый суд для Маркива, незаконно заключенного в Италии.

"В День Защитника Украины мы выйдем, чтобы спросить у МИД о ходе "дела Маркива" и требовать активизации процесса его освобождения", - отмечали организаторы мероприятия.

На акции под МИД дежурят правоохранители и полиция диалога.

Также планируется шествие к посольству Италии в Киеве "с требованием справедливого суда" для заключенного украинца. Организаторы отмечают, что марш является неполитическим.

Возле посольства Италии состоялась вторая часть акции и передача обращение с призывом к итальянским властям об освобождении Маркива.

фото - укринформ

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