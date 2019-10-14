Сурков назвав "путінізм" діючою ідеологією та глобальним політичним лайфхаком

Помічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що "путінізм" являє собою фактичну ідеологію і є "глобальним політичним лайфхаком, методом володарювання, який добре працює".

Джерело: коментар Суркова у мережевому виданні "Актуальні коментарі", де оголосили про запуск рубрики "Путінізм", пише РБК

Деталі: В рамках рубрики "Путінізм" планується аналізувати "різні аспекти курсу Путіна" і оцінювати його історичне значення для Росії і усього світу.

У першому випуску "Путінізм" представлено огляд статей, присвячених президенту Росії і його політиці та опублікованих низкою західних видань. Зокрема, там є стаття "Путін Великий", що вийшла у журналі Foreign Affairs.

Сурков оцінив старт публікацій, "вказавши на цінність починання як спроби осмислити політичне сьогодення".

"Дослідити путінізм як діючу ідеологію повсякденності з усіма її соціальними інноваціями і продуктивними протиріччями - дуже корисне починання. Тому що путінізм є глобальним політичним лайфхаком, метод владарювання, який добре працює. А зрозуміти, "як вони це роблять", завжди цікаво ... Путінізм , як це не парадоксально, приходить до нас із Заходу. У відображеному, а значить, почасти викривленому світлі. Але він наш. І без нього ніяк", - зазначив Сурков.

Нагадаємо,