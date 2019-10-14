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Сурков назвав "путінізм" діючою ідеологією та глобальним політичним лайфхаком

Понеділок, 14 жовтня 2019, 14:59

Помічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що "путінізм" являє собою фактичну ідеологію і є "глобальним політичним лайфхаком, методом володарювання, який добре працює".

Джерело: коментар Суркова у мережевому виданні "Актуальні коментарі", де оголосили про запуск рубрики "Путінізм", пише РБК

Деталі: В рамках рубрики "Путінізм" планується аналізувати "різні аспекти курсу Путіна" і оцінювати його історичне значення для Росії і усього світу.

У першому випуску "Путінізм" представлено огляд статей, присвячених президенту Росії і його політиці та опублікованих низкою західних видань. Зокрема, там є стаття "Путін Великий", що вийшла у журналі Foreign Affairs.

Сурков оцінив старт публікацій, "вказавши на цінність починання як спроби осмислити політичне сьогодення".

"Дослідити путінізм як діючу ідеологію повсякденності з усіма її соціальними інноваціями і продуктивними протиріччями - дуже корисне починання. Тому що путінізм є глобальним політичним лайфхаком, метод владарювання, який добре працює. А зрозуміти, "як вони це роблять", завжди цікаво ... Путінізм , як це не парадоксально, приходить до нас із Заходу. У відображеному, а значить, почасти викривленому світлі. Але він наш. І без нього ніяк", - зазначив Сурков.

Нагадаємо,

  • У лютому Владислав Сурков опублікував статтю "Довге правління Путіна", в якій вказав на формування в Росії держави нового типу.
  • "Велика політична машина Путіна лише набирає обертів і налаштовується на довгу, важку і цікаву роботу. Вихід її на повну потужність далеко попереду, так що і через багато років Росія все ще буде державою Путіна", - писав тоді Сурков.
  • У статті, яка вийшла у квітні 2018 року, помічник президента РФ передбачив Росії століття "геополітичного самотності".

Теми: РосіяПутін
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