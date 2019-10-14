Сурков назвав "путінізм" діючою ідеологією та глобальним політичним лайфхаком

7086 переглядів
Понеділок, 14 жовтня 2019, 14:59

Помічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що "путінізм" являє собою фактичну ідеологію і є "глобальним політичним лайфхаком, методом володарювання, який добре працює".

Джерело: коментар Суркова у мережевому виданні "Актуальні коментарі", де оголосили про запуск рубрики "Путінізм", пише РБК

Деталі: В рамках рубрики "Путінізм" планується аналізувати "різні аспекти курсу Путіна" і оцінювати його історичне значення для Росії і усього світу.

У першому випуску "Путінізм" представлено огляд статей, присвячених президенту Росії і його політиці та опублікованих низкою західних видань. Зокрема, там є стаття "Путін Великий", що вийшла у журналі Foreign Affairs.

Сурков оцінив старт публікацій, "вказавши на цінність починання як спроби осмислити політичне сьогодення".

"Дослідити путінізм як діючу ідеологію повсякденності з усіма її соціальними інноваціями і продуктивними протиріччями - дуже корисне починання. Тому що путінізм є глобальним політичним лайфхаком, метод владарювання, який добре працює. А зрозуміти, "як вони це роблять", завжди цікаво ... Путінізм , як це не парадоксально, приходить до нас із Заходу. У відображеному, а значить, почасти викривленому світлі. Але він наш. І без нього ніяк", - зазначив Сурков.

Нагадаємо,

  • У лютому Владислав Сурков опублікував статтю "Довге правління Путіна", в якій вказав на формування в Росії держави нового типу.
  • "Велика політична машина Путіна лише набирає обертів і налаштовується на довгу, важку і цікаву роботу. Вихід її на повну потужність далеко попереду, так що і через багато років Росія все ще буде державою Путіна", - писав тоді Сурков.
  • У статті, яка вийшла у квітні 2018 року, помічник президента РФ передбачив Росії століття "геополітичного самотності".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія Путін


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Меджліс про зустріч Ердогана з "кримськими депутатами": чергова провокація Кремля 14 жовтня 2019, 14:03
Євросоюз на рік продовжив санкції за отруєння в Солсбері 14 жовтня 2019, 11:59
До розстрілу чоловіка в Києві причетна РФ – екс-нардеп Мосійчук 14 жовтня 2019, 00:19
Усі новини
Головні новини
У Конгресі свідчить топ-чиновник Держдепу, який захищав Йованович
Зеленський ініціював заборону перевірки ФОПів на два роки
Доба на Донбасі: двоє загиблих від ворожих снайперів, один поранений
На переговорах в Мінську не змогли домовитись про розведення сил – ОБСЄ
Усі новини
Кіно

10 кращих серіальних екранізацій сучасності: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бібоп", "Хранителі", "Титани" та інші комікси

Культура

Хто отримав Букерівську премію-2019

здоров'я

Зменшуєте кількість викурених сигарет в день? Це не врятує ваші легені