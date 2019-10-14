Сурков назвав "путінізм" діючою ідеологією та глобальним політичним лайфхаком
Помічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що "путінізм" являє собою фактичну ідеологію і є "глобальним політичним лайфхаком, методом володарювання, який добре працює".
Джерело: коментар Суркова у мережевому виданні "Актуальні коментарі", де оголосили про запуск рубрики "Путінізм", пише РБК
Деталі: В рамках рубрики "Путінізм" планується аналізувати "різні аспекти курсу Путіна" і оцінювати його історичне значення для Росії і усього світу.
У першому випуску "Путінізм" представлено огляд статей, присвячених президенту Росії і його політиці та опублікованих низкою західних видань. Зокрема, там є стаття "Путін Великий", що вийшла у журналі Foreign Affairs.
Сурков оцінив старт публікацій, "вказавши на цінність починання як спроби осмислити політичне сьогодення".
"Дослідити путінізм як діючу ідеологію повсякденності з усіма її соціальними інноваціями і продуктивними протиріччями - дуже корисне починання. Тому що путінізм є глобальним політичним лайфхаком, метод владарювання, який добре працює. А зрозуміти, "як вони це роблять", завжди цікаво ... Путінізм , як це не парадоксально, приходить до нас із Заходу. У відображеному, а значить, почасти викривленому світлі. Але він наш. І без нього ніяк", - зазначив Сурков.
Нагадаємо,
- У лютому Владислав Сурков опублікував статтю "Довге правління Путіна", в якій вказав на формування в Росії держави нового типу.
- "Велика політична машина Путіна лише набирає обертів і налаштовується на довгу, важку і цікаву роботу. Вихід її на повну потужність далеко попереду, так що і через багато років Росія все ще буде державою Путіна", - писав тоді Сурков.
- У статті, яка вийшла у квітні 2018 року, помічник президента РФ передбачив Росії століття "геополітичного самотності".
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