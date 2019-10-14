Сурков назвал "путинизм" действующей идеологией и глобальным политическим лайфхаком

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Понедельник, 14 октября 2019, 14:59

Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что "путинизм" является действующей идеологией и представляет собой "глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования".  

Источник: комментарий Суркова в сетевом издании "Актуальные комментарии", где объявили о запуске рубрики "Путинизм", пишет РБК

Детали:  В рамках рубрики "Путинизм" планируется анализировать "различные аспекты курса Путина" и оценивать его историческое значение для России и всего мира.

В первом выпуске "Путинизма" представлен обзор статей, посвященных президенту России и его политике и опубликованных рядом западных изданий. В частности, там есть статья "Путин Великий", появившаяся в журнале Foreign Affairs.

Сурков оценил старт публикаций, "указав на ценность начинания как попытки осмыслить политическое настоящее". 

"Исследовать путинизм как действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями - очень полезное начинание. Потому что путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, "как они делают это", всегда интересно ... Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с Запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном свете. Но он наш. И без него никак", - отметил Сурков.

Напомним, 

  • В феврале Владислав Сурков опубликовал  статью "Долгое государство Путина", в которой указал на формирование в России государства нового типа. 
  • "Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина", - писал тогда Сурков.
  • В статье, которая вышла в апреле 2018 года, помощник президента РФ предсказал России века "геополитического одиночества"

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Темы: Росcия Путин


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