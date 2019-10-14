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"Ні капітуляції": колона дійшла до Майдану

Понеділок, 14 жовтня 2019, 17:55
Ні капітуляції: колона дійшла до Майдану
Фото Дмитра Ларіна, УП

Від пам’ятника Тарасу Шевченка в Києві рушила колона учасників акції "Ні капітуляції", які виступають проти реалізації "формули Штайнмаєра".

Як передає "Громадське", у парку Шевченка зібралося декілька тисяч людей.

Багато людей тримають національні прапори, грає музика. Періодично люди вигукують "Слава Україні! Героям слава!", "Україна понад усе!", "Слава нації, смерть ворогам!".

Учасники тримають великий банер "Ні капітуляції".

В акції беруть участь члени Нацкорпусу, також присутній колишній депутат Андрій Білецький. Багато людей у військовій формі. 

 
Фото Дмитра Ларіна, УП

В акції також бере участь народний депутат від "Європейської солідарності", волонтер Яна Зінкевич.

 

Близько 17:20 учасники акції дійшли до Майдану Незалежності.

 
 

Люди запалили фаєри. Також скандують "Зелю геть!". Зі сцени виступають ветерани бойових дій. 

 

Як зазначають журналісти, на Майдані десятки тисяч людей. 

 

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", станом на 18:40 віче на Майдані Незалежності завершилося виконанням гімну України.

Після завершення акції учасники висунулися в урядовий квартал, де, зі слів учасників, мають намір відвідати Офіс президента.

Нагадаємо:

  • 14 жовтня, у День захисника України, у Києві проходить марш "Ні капітуляції" з вимогою до президента Володимира Зеленського не застосовувати "формулу Штайнмаєра" для вирішення конфлікту на Донбасі. 
  • Колона пройде від парку Шевченка до Майдану Незалежності, де відбудеться віче, після чого учасники акції перемістяться до урядового кварталу та влаштують перформанс. Організатори - ветеранські організації - закликали провети марш без політичних прапорів та гасел.
  • 6 жовтня у центрі Києва відбулося віче "Зупинимо капітуляцію". Учасники виступали проти реалізації так званої "формули Штайнмаєра". За даними поліції, в акції взяли участь 10 тисяч людей. 
  • Пізніше учасники акції пішли до Офісу президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів та вулиці Грушевського.

Українська правда

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Теми: акціїКиїв
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