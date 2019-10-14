"Ні капітуляції": колона дійшла до Майдану

Від пам’ятника Тарасу Шевченка в Києві рушила колона учасників акції "Ні капітуляції", які виступають проти реалізації "формули Штайнмаєра".

Як передає "Громадське", у парку Шевченка зібралося декілька тисяч людей.

Багато людей тримають національні прапори, грає музика. Періодично люди вигукують "Слава Україні! Героям слава!", "Україна понад усе!", "Слава нації, смерть ворогам!".

Учасники тримають великий банер "Ні капітуляції".

В акції беруть участь члени Нацкорпусу, також присутній колишній депутат Андрій Білецький. Багато людей у військовій формі.

Фото Дмитра Ларіна, УП

В акції також бере участь народний депутат від "Європейської солідарності", волонтер Яна Зінкевич.

Близько 17:20 учасники акції дійшли до Майдану Незалежності.

Люди запалили фаєри. Також скандують "Зелю геть!". Зі сцени виступають ветерани бойових дій.

Як зазначають журналісти, на Майдані десятки тисяч людей.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", станом на 18:40 віче на Майдані Незалежності завершилося виконанням гімну України.

Після завершення акції учасники висунулися в урядовий квартал, де, зі слів учасників, мають намір відвідати Офіс президента.

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