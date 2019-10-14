От памятника Тарасу Шевченко в Киеве двинулась колонна участников акции "Нет капитуляции", которые выступают против реализации "формулы Штайнмайера".

Как передает "Громадське", в парке Шевченко собралось несколько тысяч человек.

Многие держат национальные флаги, играет музыка. Периодически люди выкрикивают "Слава Украине! Героям слава!", "Украина превыше всего!", "Слава нации, смерть врагам!".

Участники держат большой баннер "Нет капитуляции".

В акции принимают участие представители Нацкорпуса, также присутствует бывший депутат Андрей Белецкий. Многие люди в военной форме.

В акции также принимает участие народный депутат от "Европейской солидарности", волонтер Яна Зинкевич.

Напомним: