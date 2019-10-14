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"Нет капитуляции": колонна дошла до Майдана

Понедельник, 14 октября 2019, 17:55
Нет капитуляции: колонна дошла до Майдана
Фото Дмитрия Ларина, УП

От памятника Тарасу Шевченко в Киеве двинулась колонна участников акции "Нет капитуляции", которые выступают против реализации "формулы Штайнмайера".

Как передает "Громадське", в парке Шевченко собралось несколько тысяч человек.

Многие держат национальные флаги, играет музыка. Периодически люди выкрикивают "Слава Украине! Героям слава!", "Украина превыше всего!", "Слава нации, смерть врагам!".

Участники держат большой баннер "Нет капитуляции".

В акции принимают участие представители Нацкорпуса, также присутствует бывший депутат Андрей Белецкий. Многие люди в военной форме.

 
Фото Дмитрия Ларина, УП

В акции также принимает участие народный депутат от "Европейской солидарности", волонтер Яна Зинкевич.

 

Около 17:20 участники акции пришли на Майдан Независимости.

 
 

Люди зажгли файеры. Они скандируют "Зелю геть!". 

 
 

Как отмечают журналисты, на Майдане десятки тысяч человек. 

Как сообщает "Интерфакс-Украина", по состоянию на 18:40 вече на Майдане Независимости завершилось исполнением гимна Украины.

После завершения акции участники выдвинулись в правительственный квартал, где, со слов выступающих со сцены, намерены посетить Офис президента.

Напомним:

  • 14 октября, в День защитника Украины, в Киеве проходит марш "Нет капитуляции" с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не применять "формулу Штайнмайера" для разрешения конфликта на Донбассе.
  • Колонна пройдет от парка Шевченко до площади Независимости, где состоится вече, после чего участники акции переместятся в правительственный квартал и устроят перформанс. Организаторы - ветеранские организации - призвали провети марш без политических флагов и лозунгов.
  • 6 октября на Майдане Независимости прошло вече "Нет капитуляции". Участники выступали против реализации так называемой "формулы Штайнмайера". По данным полиции, в акции приняли участие 10 тысяч человек.
  • Позже участники акции пошли к Офису президента, Верховной Раде, к Кабинету министров и улице Грушевского. 

Украинская правда

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Темы: акцииКиев
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