Колонна участников акции "Нет капитуляции" двинулась от парка Шевченко

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Понедельник, 14 октября 2019, 16:09

От памятника Тарасу Шевченко в Киеве двинулась колонна участников акции "Нет капитуляции", которые выступают против реализации "формулы Штайнмайера".

Как передает "Громадське", в парке Шевченко собралось несколько тысяч человек.

 

Многие держат национальные флаги, играет музыка. Периодически люди выкрикивают "Слава Украине! Героям слава!", "Украина превыше всего!", "Слава нации, смерть врагам!".

Участники держат большой баннер "Нет капитуляции".

В акции принимают участие представители Нацкорпуса, также присутствует бывший депутат Андрей Белецкий. Многие люди в военной форме.

В акции также принимает участие народный депутат от "Европейской солидарности", волонтер Яна Зинкевич.

Напомним:

  • 14 октября, в День защитника Украины, в Киеве проходит марш "Нет капитуляции" с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не применять "формулу Штайнмайера" для разрешения конфликта на Донбассе.
  • Колонна пройдет от парка Шевченко до площади Независимости, где состоится вече, после чего участники акции переместятся в правительственный квартал и устроят перформанс. Организаторы - ветеранские организации - призвали провети марш без политических флагов и лозунгов.
  • 6 октября на Майдане Независимости прошло вече "Нет капитуляции". Участники выступали против реализации так называемой "формулы Штайнмайера". По данным полиции, в акции приняли участие 10 тысяч человек.
  • Позже участники акции пошли к Офису президента, Верховной Раде, к Кабинету министров и улице Грушевского. 

Украинская правда

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Темы: акции Киев


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