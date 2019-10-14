Будівлю ОП обклеїли наліпками "Ні капітуляції"

Учасники акції "Ні капітуляції" після віче на Майдані Незалежності прийшли до Офісу президента на Банковій.

Джерело: трансляція Радіо Свобода

Деталі: Учасники наклеїли на будівлю Офісу президента наклейки, зокрема "Ні капітуляції", "Крим – це Україна", "Донбас – це Україна", "Ні формулі Штайнмаєра", "Богдана у відставку".

Люди вигукують "Зелю геть!", "Зелю у відставку", "Одна єдина соборна Україна", "Ні капітуляції".

Вони також вимагають відставки глави Офісу президента Андрія Богдана.

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