Будівлю ОП обклеїли наліпками "Ні капітуляції"
Понеділок, 14 жовтня 2019, 19:03
Учасники акції "Ні капітуляції" після віче на Майдані Незалежності прийшли до Офісу президента на Банковій.
Джерело: трансляція Радіо Свобода
Деталі: Учасники наклеїли на будівлю Офісу президента наклейки, зокрема "Ні капітуляції", "Крим – це Україна", "Донбас – це Україна", "Ні формулі Штайнмаєра", "Богдана у відставку".
Люди вигукують "Зелю геть!", "Зелю у відставку", "Одна єдина соборна Україна", "Ні капітуляції".
Вони також вимагають відставки глави Офісу президента Андрія Богдана.
Нагадаємо:
- У понеділок у Києві проходить акція "Ні капітуляції" з вимогою до президента Володимира Зеленського не застосовувати "формулу Штайнмаєра" для вирішення конфлікту на Донбасі.
- Колона почала рух від парку Шевченка до Майдану Незалежності, де відбулося віче.
Українська правда