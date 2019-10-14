Здание ОП обклеили наклейками "Нет капитуляции"
870 просмотров
Понедельник, 14 октября 2019, 19:03
Участники акции "Нет капитуляции" после вече на Майдане Независимости пришли к Офису президента на Банковой.
Источник: трансляция Радио Свобода
Детали: Участники наклеили на здание Офиса президента наклейки, в частности "Нет капитуляции", "Крым - это Украина", "Донбасс - это Украина", "Нет формуле Штайнмайера", "Богдана в отставку".
Люди выкрикивают "Зелю геть!", "Зелю у відставку", "Одна єдина соборна Україна", "Ні капітуляції".
Они также требуют отставки главы Офиса президента Андрея Богдана.
Напомним:
- В понедельник в Киеве проходит акция "Нет капитуляции" с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не применять "формулу Штайнмайера" для разрешения конфликта на Донбассе.
- Колонна начала движение от парка Шевченко до Майдана Независимости, где состоялось вече.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua