Здание ОП обклеили наклейками "Нет капитуляции"

Участники акции "Нет капитуляции" после вече на Майдане Независимости пришли к Офису президента на Банковой.

Источник: трансляция Радио Свобода

Детали: Участники наклеили на здание Офиса президента наклейки, в частности "Нет капитуляции", "Крым - это Украина", "Донбасс - это Украина", "Нет формуле Штайнмайера", "Богдана в отставку".

Люди выкрикивают "Зелю геть!", "Зелю у відставку", "Одна єдина соборна Україна", "Ні капітуляції".

Они также требуют отставки главы Офиса президента Андрея Богдана.

Напомним: