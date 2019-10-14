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Здание ОП обклеили наклейками "Нет капитуляции"

Понедельник, 14 октября 2019, 19:03
Здание ОП обклеили наклейками Нет капитуляции

Участники акции "Нет капитуляции" после вече на Майдане Независимости пришли к Офису президента на Банковой.

Источник: трансляция Радио Свобода

Детали: Участники наклеили на здание Офиса президента наклейки, в частности "Нет капитуляции", "Крым - это Украина", "Донбасс - это Украина", "Нет формуле Штайнмайера", "Богдана в отставку".

Люди выкрикивают "Зелю геть!", "Зелю у відставку", "Одна єдина соборна Україна", "Ні капітуляції".

Они также требуют отставки главы Офиса президента Андрея Богдана.

Напомним:

  • В понедельник в Киеве проходит акция "Нет капитуляции" с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не применять "формулу Штайнмайера" для разрешения конфликта на Донбассе.
  • Колонна начала движение от парка Шевченко до Майдана Независимости, где состоялось вече.

Украинская правда
Темы: акцииОфис президента
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