Президент привітав збірну України з футболу з достроковим виходом на Євро-2020
Президент України Володимир Зеленський привітав національну збірну України з футболу з достроковим виходом на Євро-2020.
Джерело: офіційна Facebook-сторінка президента України.
"Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі!"- написав Зеленський.
Нагадаємо:
- Збірна України достроково виграла путівку у фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2020 року, посівши перше місце у групі В.
- У матчі 7 туру відбору до Євро-2020 збірна України з рахунком 2:1 перемогла Португалію.
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