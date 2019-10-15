Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент привітав збірну України з футболу з достроковим виходом на Євро-2020

Вівторок, 15 жовтня 2019, 00:54

Президент України Володимир Зеленський привітав національну збірну України з футболу з достроковим виходом на Євро-2020.

Джерело: офіційна Facebook-сторінка президента України.

"Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі!"- написав Зеленський.

Нагадаємо:

  • Збірна України достроково виграла путівку у фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2020 року, посівши перше місце у групі В.
  • У матчі 7 туру відбору до Євро-2020 збірна України з рахунком 2:1 перемогла Португалію.

Теми: Зеленськийфутбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Зеленський
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Зеленський: Посилюємо захист портів, РФ б’є по інфраструктурі "зернової угоди"
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
Останні новини
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: