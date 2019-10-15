Президент привітав збірну України з футболу з достроковим виходом на Євро-2020

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 00:54

Президент України Володимир Зеленський привітав національну збірну України з футболу з достроковим виходом на Євро-2020.

Джерело: офіційна Facebook-сторінка президента України.

"Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі!"- написав Зеленський.

Нагадаємо:

  • Збірна України достроково виграла путівку у фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2020 року, посівши перше місце у групі В.
  • У матчі 7 туру відбору до Євро-2020 збірна України з рахунком 2:1 перемогла Португалію.

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Теми: Зеленський футбол


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