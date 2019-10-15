Президент поздравил сборную Украины по футболу с досрочным выходом на Евро-2020

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины по футболу с досрочным выходом на Евро-2020.

Источник: официальная Facebook-страница президента Украины.

"Поздравляю национальную сборную Украины с досрочным выходом на Евро-2020 с первого места в группе!", - написал Зеленский.

Напомним: