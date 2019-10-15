Президент поздравил сборную Украины по футболу с досрочным выходом на Евро-2020
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Вторник, 15 октября 2019, 00:54
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины по футболу с досрочным выходом на Евро-2020.
Источник: официальная Facebook-страница президента Украины.
"Поздравляю национальную сборную Украины с досрочным выходом на Евро-2020 с первого места в группе!", - написал Зеленский.
Напомним:
- Сборная Украины досрочно выиграла путевку в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, заняв первое место в группе В.
- В матче 7 тура отбора к Евро-2020 сборная Украины со счетом 2:1 победила Португалию.
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